味全龍再升級！斗六燈組＋全新龍巴曝光　球迷打卡新熱點

▲味全龍《奔龍而上》燈組運抵斗六棒球場，未來將設置於二軍基地，熱身賽期間開放球迷合影；全新塗裝龍巴也同步亮相，強化球隊品牌識別 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍持續提升球迷於二軍基地的體驗，《奔龍而上》燈組已正式運抵雲林斗六棒球場，未來將設置於斗六基地，陪伴在地球迷與孩童，讓更多人近距離感受棒球運動的魅力。

球團表示，《奔龍而上》燈組自亮相以來深受球迷喜愛，此次進駐斗六，除了成為球場新亮點外，也希望透過裝置藝術的形式，營造更友善且具有互動性的觀賽環境。熱身賽期間，球迷可前往球場一樓大門與燈組合影留念，留下屬於自己的棒球回憶。

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此外，《奔龍而上》燈組亦規劃於7月8日、7月9日味全龍斗六主場賽事期間再次點亮，屆時將結合現場賽事氛圍，帶來更具視覺張力的觀賽體驗，邀請球迷一同進場感受熱血時刻。

另一方面，味全龍全新塗裝球隊巴士亦正式亮相。嶄新的龍巴外觀融合球隊品牌視覺元素，整體設計更加鮮明且具識別度，不僅展現球隊形象，也象徵持續前進的精神。

未來龍巴將行駛於各地，球迷有機會在日常生活中與其不期而遇。球團也歡迎球迷捕捉龍巴身影，透過影像分享對球隊的支持與應援。

味全龍表示，將持續透過多元形式與球迷互動，深化球隊與地方的連結，打造更具溫度與參與感的棒球文化，讓棒球成為生活的一部分。





▲▼全新塗裝龍巴也同步亮相，強化球隊品牌識別 。（圖／味全龍提供）