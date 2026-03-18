國中硬聯／台南內戰金城笑到最後　楊子昊關鍵後援淘汰崇明

▲金城國中投手楊子昊。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台南市金城國中與崇明國中18日在國中硬式聯賽32強賽上演「台南內戰」，金城首局就灌進4分奠定氣勢，加上楊子昊後援4.1局穩住戰局，終場以5比3擊敗崇明國中，挺進16強。

崇明開賽先聲奪人，靠張鈞倫安打率先攻下1分。不過金城1局下立刻還以顏色，1出局後攻占滿壘，陳又銓掃出左外野清壘三壘安打，一棒送回3分，隨後楊子昊補上二壘安打再添1分，幫助金城單局攻下4分、反以4比1超前。

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崇明3局上再度發動攻勢，1出局後攻占滿壘，先靠高飛犧牲打追回1分，接著金城先發投手又投出保送，教練團緊急換上楊子昊接替登板。楊子昊上場後先以三振化解危機，之後一路投到比賽結束，只讓崇明在5局上再添1分。金城則在5局下靠邱漀允安打補進保險分，終場就以2分之差勝出。

金城總教練洪立昇表示，球隊今年還沒贏過崇明，自己帶隊10年來，也只曾在市內硬式比賽贏過對方1次，因此賽前特別鼓勵選手，「全國賽不一樣，要保持信心」，希望大家不要在心態上先矮一截。他認為，首局就攻下4分非常關鍵，而楊子昊後援登板更是致勝關鍵，因為崇明在3、5兩局其實都有搶大局機會，還好楊子昊成功降低失分。

國三的楊子昊此役後援4.1局失1分，被敲4安打，送出2次三振、1次保送，拿下勝投。洪立昇指出，楊子昊在預賽首戰曾對新北市新埔國中先發，前兩年主要以野手身份出賽，較少登板投球，因球隊一名主力投手受傷，才讓他從國三開始扛起投手角色。他的滑球、曲球、指叉球都能運用，登板勝率也一直不錯。

楊子昊則表示，自己上場時就是相信守備一定能幫忙守下來，只要把球投到捕手要的位置就好。他透露，曲球是自己的主要武器，再加上球質較重，能讓對手不容易掌握。他也笑說，自己其實對打擊更有信心，投球算是吃局數型投手，因此不會有太大壓力。

金城此役爆冷扳倒去年亞軍崇明，洪立昇表示，球隊今年國三生只有6人，陣容以國二生為主，先發就有5人是國二，整體隊形正在慢慢成形，也希望能藉由這一勝，朝久違的8強成績邁進。

▲金城國中。（圖／學生棒聯提供）