國中硬聯／賴品叡4安猛打、林庭安再見三振　東體1分險勝彰藝

▲東體，賴品叡。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台東體中與彰化藝中18日在國中硬式聯賽32強賽激戰3小時23分，直到最後一刻才分出勝負。彰藝在7局下追到只差1分，還一度攻占滿壘，不過關鍵時刻沒能把握機會，東體靠林庭安即時回穩，以再見三振守住勝果，終場以12比11驚險勝出，挺進16強。

兩隊此役一路你來我往，打完前3局，東體以6比5些微領先。4局下，彰藝靠何正洋轟出三分砲在內，單局猛攻4分反超；但東體5局上也立即還以顏色，靠董彥威清壘三壘安打帶動攻勢，單局回敬4分大局。到了7局上，東體開局連敲2支長打，整局再靠4支安打與高飛犧牲打添得2分，取得12比9領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過比賽最後半局再掀高潮。東體投手群在7局下控球失準，單局出現4次四死球，讓彰藝燃起反攻希望，僅靠1支安打就追回2分，將比數追到11比12。面對2出局滿壘危機，林庭安挺身而出，飆出再見三振，替東體驚險關門。

東體全場共動用7名投手，後援0.2局無失分的林庭安拿下勝投。總教練歐鴻齊表示，球隊今天投手群控球狀況不理想，全場共出現15次四死球，因此教練團一直在尋找壓制力較好的投手。由於林庭安控球相對穩定，雖然他本身也是主戰捕手，但比賽已進入最後關頭，決定讓他上場收尾。

打擊方面，東體全場敲出14支安打，其中第5棒賴品叡單場4打數4安打最為亮眼。歐鴻齊指出，賴品叡近期打擊手感最好，接下來不排除把他往前調整棒次；此外，他今天也投了1局多，是全隊投球局數最長的選手之一，對球隊投打兩端都有貢獻。

談到這場苦戰，歐鴻齊表示，彰藝打擊實力不錯，關鍵時刻也都有把握得分機會，讓比賽始終打得相當緊繃。他認為，球隊這場比賽進入高張力節奏，可能也與預賽強度不足有關，主力投手直到這場才正式登板，仍在調整手感。東體明天將對上屏東縣恆春國中，爭取8強門票，他也希望投手群狀況能夠再穩定一些。

▲東體。（圖／學生棒聯提供）