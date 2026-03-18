拉約維奇屏東再封王！盧紹軒終點前遺憾摔車、賽後驚爆環台可能最後一舞

▲義大利索盧森隊拉約維奇(Dusan Rajovic)以2小時44分49秒奪下第2個單站冠軍。（圖／中華自由車協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026國際自由車環台公路大賽今（18日）第4站來到屏東六堆站，總長131.2公里，一百多名車手在南部超過30度以上高溫烈焰下，開出時速達47.76公里的極速列車後，以74人大集團衝線，最終由首站臺北市站封王的義大利索盧森隊拉約維奇（Dusan Rajovic）以2小時44分49秒奪下第2個單站冠軍，但四色衫得主都不變，黃衫仍由比利時樂透車隊的法國籍車手格里塞爾（Matys Grisel）保住，唯一可惜是中華隊老將盧紹軒在終點前700公尺大急彎處滑倒摔車，最終以中華隊21歲小將張祐誠單站第30為台將最佳。

環台賽第四站屏東六堆站從高樹鄉公所出發，通過長治、麟洛（前堆），竹田（中堆），新埤、佳冬（左堆），萬巒（先鋒堆），內埔（後堆），最終抵達展示臺灣客家文化的六堆客家文化園區，盡顯六堆10個客家庄文化鄉鎮特色與山水風光，全長131.2公里，路線都在平地進行，共設有3個衝刺點。

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▲屏東六堆站路線行經屏東高樹鳳梨產區。（圖／中華自由車協會提供）

客家委員會主委古秀妃、屏東縣政府教育處長陳國祥等人都蒞臨會場，主委古秀妃致詞說：「這是客委會連續第二年與屏東縣政府合作將國際自由車賽事帶進六堆。本次賽道路線從最北邊的高樹一路延伸至最南端的佳冬，行經8個充滿客家風情的鄉鎮，最終抵達六堆客家文化園區，沿途風景優美，處處可見客庄文化特色。為了幫國內外選手及台灣隊加油，沿線的客家小學後生與在地鄉親都會組成應援團為選手們加油，展現客家人的熱情與活力；六堆地區是南部客家人最重要的聚居地，擁有超過三百年的歷史，是台灣客家文化最早扎根的地方之一，歡迎所有參賽隊伍與民眾來到屏東，親身走進客庄，體驗客家文化。」

今天屏東溫度相當高，車手一開始就在晴朗炎熱的天氣下進行，果然在熱身段過後放行，便屢屢有兔子衝出集團，但很快就被主集團瓦解，前30公里最高速度甚至還一度達到時速60公里，平均都在時速50公里以上，時常看到車隊拉出長長的一條龍陣型。

主集團一直競逐到42公里左右，才有包括梅傑斯（Jeroen Meijers，菲律賓維多利亞）、松井丈治（日本愛三）、普里莫日奇（Jaka Primožič，奧地利律高）、增田成幸（日本宇都宮）、尹在彬（泰國魯賈伊）等5人成功形成領先集團，最多與主集團拉開到近2分鐘的差距， 56.38公里、92.93公里的前兩個衝刺點便分別由五人領先集團的梅傑斯、松井丈治拿下第一的5分衝刺積分；在跑完前兩個衝刺點後，5人領先集團中穿著南韓國家冠軍衫的尹在彬一度獨推近10公里後，形成另一個4人追趕集團，到119.3公里的最後一個衝刺點五溝國小，再由梅傑斯拿下另一個衝刺點5分積分。

▲開賽42公里左右形成5人領先集團。（圖／中華自由車協會提供）

最後領先集團剩下3人，最終在終點前1.7公里被主集團吞沒，最終在集團衝刺時，首站封王的拉約維奇再展現傲人的衝刺能力，扮演奇兵在右側突圍而出，成功再拿下今年環台賽第2個單站冠軍，但黃衫格里塞爾（Matys Grisel）也獲得單站第五，順利續保黃衫，雖然未能搶下單站冠軍，但格里塞爾說：「由於環台賽多是平緩丘陵地，我們隊裡布置了3個很強的衝刺型車手，所以，我們對明天最後一站有很大的信心可以保住黃衫。」而獲得第二個單站冠軍的拉約維奇賽後看了一下自己的車錶說：「我過去在衝刺的極速是時速72公里，但今天就達到71公里，所以今天的速度已經不能再快了。」

▲賽道上有許多為選手熱情加油的民眾。（圖／中華自由車協會提供）

但今天明顯不是中華隊的日子，中華隊前半段都在養精蓄銳保留體力，但可惜在最後終點前700公尺的一個大右彎處，包括中華隊衝刺主將盧紹軒和21歲小將張祐誠都卡在主集團前面時，極有希望取得單站最好成績，但可惜盧紹軒在大轉彎處滑倒摔車，張祐誠也稍微受到影響下，最終張祐誠只獲得單站第30，盧紹軒摔倒後連忙爬起來帶傷衝線僅獲得第93，他無奈的說：「本來卡的位置還不錯，如果順利應該有機會在15名內，那時候的體力和狀態都還不錯，但轉彎處有沙，車子就閃不掉然後就直接掃掉了，很無奈比賽就是這樣，要拼成績就是要賭一下，很可惜，今天賭輸了。」

▲中華隊盧紹軒終點前滑倒。（圖／中華自由車協會提供）

已經是第8次參加環台賽、26日要滿33歲的盧紹軒透露，「這可能是我最後一屆環台賽，我覺得自己差不多了啦，就是覺得心已累而且自己競爭力也越來越沒有那麼好，所以就覺得應該差不多了，先騎完今年賽事後再來做打算。」中華隊教練劉家良也覺得可惜說：「今天中華隊就是為最後衝刺做足準備，前面大家都保留體力，洪坤弘和葉軒佑的補給也做的很順利，如果沒有最後轉彎的摔車，我估計盧紹軒有機會進前十，現在只能期待明天最後一站再爭取更好的成績。」

明天（19日）是環台賽最終戰，睽違15年再回花東的幸福台九線站，全長153.71公里，設有2個登山點及2個衝刺點，今年環台賽將再度迎來用東部的壯麗山水作為賽事的收官舞台。

▲屏東縣教育處陳國祥處長頒贈四位冠軍衫選手高樹農特產。（圖／中華自由車協會提供）

▲客委會古秀妃主委(左2)頒贈四位冠軍衫選手伴手禮。（圖／中華自由車協會提供）