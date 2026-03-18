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就只打了一節好球、亞外次節還傷退　國王不敵皇者東超無緣4強

▲新北國王杰倫（Jalen Harris）、林書緯、西納。（圖／東超提供）

▲新北國王杰倫（Jalen Harris）、林書緯與李愷諺。（圖／東超提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年東亞超級聯賽（EASL）季後賽於3月18日在澳門登場，今日晚上賽事由來自台灣TPBL的新北國王6強首戰交手日本BLG的宇都宮皇者隊，國王首節靠著杰倫火力全開搶分，一度取得多達13分領先，然而次節亞洲外援西納重傷退場後，進攻表現就一落千丈，外線24投更僅有2中、完全遭對手海放，最終以64比85落敗，無緣4強。

雙方開賽就展開激戰，皇者開賽就打出10比5攻勢，不過國王很快就回神，在杰倫（Jalen Harris）單節獨攬8分帶領下，在首節最後5分鐘拉出18比2的猛烈攻勢，首節打完就以23比12、取得雙位數領先。

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次節開賽國王繼續擴大分差，但沒想到此時陣中新的亞洲外援西納（ Sina Vahedi）突然在無碰撞的情況下抓住自己的膝蓋倒地，無法自行行走，最後被擔架抬下場，少了西納國王陣型大亂，加上皇者外線手感甦醒，單節打出36比14的猛烈攻勢，節末沃許本中距出手未果，上半場打完國王反以37比48陷入雙位數落後。

▲新北國王杰倫（Jalen Harris）、林書緯、西納。（圖／東超提供）

▲新北國王亞洲外援西納（ Sina Vahedi）突然在無碰撞的情況倒地。（圖／東超提供）

易籃後，國王第三節回來初期還是打得綁手綁腳，開節皇者就拉出6比2攻勢，國王雖然憑藉著幾次進攻串聯打出7比4的小高潮，但接下來進攻卻開始迷航，幾次切入到禁區都無功而返，皇者也趁勢將領先分數拉開到19分之多。

最末節，皇者開節洋將格蘭特（Grant Jerrett）、紐比爾（D.J. Newbill）一人一顆外線伺候，一波6比2攻勢後直接把分差擴大到21分以上，國王雖然還是苦苦努力在後方追分，但沃許本、林書緯幾次切入都失手，李愷諺、林彥廷也都落空，最終國王以64比85、21分之差落敗，確定無緣東超4強。

▲宇都宮皇者洋將格蘭特（Grant Jerrett）。（圖／東超提供）

▲宇都宮皇者洋將格蘭特（Grant Jerrett）。（圖／東超提供）

國王此役全隊手感都冰冷，尤其是外線24投僅2中，且都是由杰倫投進，全隊也只有兩人得分雙位數，其中杰倫拿18分，沃許本則是進帳14分10籃板，本土最高是李楷諺的9分；反觀皇者雖然同樣也只有格蘭特27分、紐比爾20分、兩人的雙位數，但全隊砍進16顆三分球，也成為勝負關鍵。

關鍵字： 東亞超級聯賽TPBL新北國王宇都宮皇者

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