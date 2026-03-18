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古林睿煬經典賽歸隊首戰！9球關門奪救援　林安可連3戰安打

▲▼ 古林睿煬日職一軍首勝 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬 。（圖資料照／ⒸH.N.F.提供）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿18日與DeNA交手，林家正在7局下代打上場未能敲安，而古林睿煬則在9局登板關門，這也是他在經典賽後歸隊的首場出賽，演出三上三下、順利收下救援成功，助隊以3比2拿下勝利。

比賽首局DeNA率先攻勢，林琢真敲出三壘安打後，靠海默爾（Cooper Hummel）適時安打先馳得點。不過火腿隨即反擊，1局下雷耶斯擊出陽春全壘打追平。

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4局下成為勝負分水嶺，雷耶斯（Franmil Reyes）安打上壘後，郡司裕也轟出右外野2分全壘打，幫助火腿取得3比1領先。DeNA雖在7局上追回1分，但未能再突破火腿投手群。

林家正在7局下代打上場，面對DeNA投手遭到三振，未能延續攻勢，此役1打數無安打。

9局上，火腿推出古林睿煬登板關門，他先以三振解決首名打者，接著讓打者擊出右外野飛球與二壘滾地球出局，演出三上三下。古林此役投1局僅用9球，送出1次三振，沒有被安打、無四死球，展現壓制力。

此外，火腿先發投手加藤貴之主投7局失2分，打線由雷耶斯與郡司裕也各敲全壘打支援；DeNA新洋投考克斯（Austin Cox）則投至5局未滿失3分，承擔敗投。

效力西武的林安可同日熱身賽出賽，對樂天之戰先發右外野手、打第4棒，3打數敲出1支安打，另吞1次三振，連3場安打演出，打擊率0.333。

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