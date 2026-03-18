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高雄海神法治教育開課！主任檢察官蔡杰承親授防賭心法　連洋將也問交通法規

▲▼法治教育宣導講座讓高雄海神球員受益良多。（圖／高雄全家海神提供）

▲▼法治教育宣導講座讓高雄海神球員受益良多。（圖／高雄全家海神提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊18日於高雄漢來大飯店舉辦法治教育宣導講座，由臺灣橋頭地方檢察署主任檢察官蔡杰承擔任講師，從刑度概念講起，衍伸至刑法賭博、詐欺、酒駕刑責、性影像案件及與職業球員切身相關的運動防賭等議題，穿插「快問快答」、Q&A互動，最後提醒球員遠離誘惑，並與地檢署建立溝通聯繫合作平台，共同維護良好的職業運動環境。

本身就熱愛籃球運動的蔡杰承檢察官，過去曾任連江地檢署主任檢察官，曾派駐於法務部廉政署南部地區調查組擔任駐署檢察官，破獲多起重大刑事案件，也曾為中華職棒裁判、義大犀牛、富邦悍將等講授法治教育宣導課程，開場的「法律快問快答」案例大考驗，就讓球員們討論熱烈。

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▲蔡杰承檢察官。（圖／高雄全家海神提供）

▲蔡杰承檢察官。（圖／高雄全家海神提供）

講座先自刑度概念基本認知，再進入運動防賭議題重點如刑法賭博罪、刑法詐欺罪判定標準，輔以相關案例做說明，尤其「運動彩券發展條例」、「運動產業發展條例」的相關刑責規範，強調「犯意聯絡，行為分擔」的判罰準則，以及職業球員需承擔的民事求償與社會責任，提醒球員從中借鑑。

而國內常見的詐欺案件、人頭詐騙、酒駕毒駕及兩性法律相關的家庭暴力、性影像案件、跟蹤騷擾刑法犯罪，也結合案例加以說明。Q&A環節球員提問踴躍，在台灣生活多年的洋將艾德也對機車行駛的交通法規提問。連續第二年與橋頭地檢署合作，蔡杰承樂見球員法治素養逐年提升，期許球員專注本業全心投入，建立良好習慣遠離誘惑，才是職業生涯走得長遠的不二法則。

 ▲▼法治教育宣導講座讓高雄海神球員受益良多。（圖／高雄全家海神提供）

▲▼法治教育宣導講座讓高雄海神球員受益良多。（圖／高雄全家海神提供）

▲▼法治教育宣導講座讓高雄海神球員受益良多。（圖／高雄全家海神提供）

關鍵字： TPBL高雄全家海神法治教育運動防賭橋頭地檢署籃球球員

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