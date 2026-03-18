委內瑞拉WBC首冠！勝騎士狂發18則限動　羅戈喊：2026寫入歷史

記者王真魚／綜合報導

委內瑞拉在本屆世界棒球經典賽締造歷史，以3比2力退美國，首度奪下冠軍金盃。對於曾披上國家隊戰袍、目前效力中信兄弟的勝騎士與羅戈而言，這一刻格外具有意義，兩人今早也同步關注賽事，親眼見證祖國榮耀時刻。

勝騎士在社群平台曬出過去代表國家隊出賽的球衣，接連發布多達18則限時動態，顯得相當興奮；羅戈則分享相關畫面並寫下「2026 para la historia te amo Venezuela（2026將被寫進歷史，我愛你，委內瑞拉）」，以簡短文字表達對這場歷史性勝利的感動。

談到比賽過程，勝騎士透露自己一早起床與家人一同守在電視前，「比賽其實滿緊張的，因為我很希望委內瑞拉贏，但我心裡也一直相信，我們做得到。」他表示，這場勝利讓身為委內瑞拉人的自己更加自豪，也會帶著這份榮耀迎接接下來的日子。

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羅戈同樣難掩激動之情，「這是我們國家第一次拿到經典賽冠軍，對委內瑞拉來說意義重大，我真的非常開心，也感謝上帝讓我們達成這一刻。」

回顧兩人過去經歷，勝騎士與羅戈都曾在前年12強賽代表委內瑞拉出征，當時陣中還包括前富邦悍將富藍戈。隨著冠軍到手，富藍戈也在個人Threads發文，與球迷一同分享這份喜悅。





▲中信兄弟洋將勝騎士。（圖／中信兄弟提供）