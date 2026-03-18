快訊／葛拉漢攜伯朗轟炸籃框20分差宰騎士　領航猿挺進東超四強

▲桃園璞園領航猿伯朗、葛拉漢。（圖／東超提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年東亞超級聯賽（EASL）季後賽於3月18日在澳門登場，來自台灣PLG的桃園璞園領航猿6強首戰交手韓國KBL的首爾SK騎士隊，領航猿洋將葛拉漢轟下19分、攻守俱佳好表現帶領下，最終以89：69擊敗騎士，闖進4強後將交手東京電擊。

領航猿開賽就火力全開，當家一哥盧峻翔開賽就砍進三分球，伯朗籃下再放進，開賽不到40秒就拉出5比0攻勢，隨後騎士回穩，靠著英韓混血中鋒丹尼爾（Edi Daniel）在禁區搶分、獨攬7分，幫助球隊縮小分差，不過領航猿關達祐替補上陣建功追分，首節打完猿隊以21比14領先騎士。

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次節領航員葛拉漢找到手感，以單節含罰球的百分之百命中率，獨攬12分，在禁區攜手伯朗火力全開搶分，李家慷替補登場也4度站上罰球線搶分，騎士托倫蒂諾（Arvin Tolentino）挺身而出也攬下9分，不過全隊外線熄火單節9投僅1中導致追分困難，讓領航猿在上半場打完將領先分數擴大到12分之多。

易籃後，領航猿換阿提諾站出來，盧峻翔也在外線得手，一口氣將領先拉開到17分之多，雖然關達祐讓吳在玹完成三分打，但自己馬上也在外線回敬，陳將双自抄自上，直接把比分拉開到20分，托倫蒂諾雖然在外線得手，但陳將双壓哨砍進三分球，幫助球隊以72比52領先騎士。

▲桃園璞園領航猿盧峻翔。（圖／東超提供）

最末節開節，猿隊繼續火力全開搶分，拉出8比2攻勢，此時騎士外線才終於甦醒，遭葛拉漢嚴防、悶了快一要一整場的沃尼（Jameel Warney）終於找到手感連續得分後，率隊回敬8比0攻勢將兩隊分差縮小到20分之內，伯朗外線一步外命中，也澆熄騎士反攻氣焰，終場領航猿就以89：69擊敗騎士，闖進東超4強。

▲桃園璞園領航猿晉級東超4強。（圖／東超提供）

領航猿此役4人得分雙位數，葛拉漢12投7中，繳出全隊最高的19分，另有6籃板2助攻，伯朗貢獻16分9籃板，本土一哥盧峻翔則是拿下12分，可惜此役他外線手感平平9投僅2中，阿提諾則繳出10分7籃板。

▲桃園璞園領航猿葛拉漢。（圖／東超提供）

騎士同樣4人得分雙位數，替補托倫蒂諾拿下18分，第四節才甦醒的沃尼也有18分，唯一得分有雙位數的本土球員是吳在玹的10分。