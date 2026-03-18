運動雲

>

快訊／葛拉漢攜伯朗轟炸籃框20分差宰騎士　領航猿挺進東超四強

▲東超6強，桃園璞園領航猿盧峻翔、伯朗、葛拉漢。（圖／東超提供）

▲桃園璞園領航猿伯朗、葛拉漢。（圖／東超提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年東亞超級聯賽（EASL）季後賽於3月18日在澳門登場，來自台灣PLG的桃園璞園領航猿6強首戰交手韓國KBL的首爾SK騎士隊，領航猿洋將葛拉漢轟下19分、攻守俱佳好表現帶領下，最終以89：69擊敗騎士，闖進4強後將交手東京電擊。

領航猿開賽就火力全開，當家一哥盧峻翔開賽就砍進三分球，伯朗籃下再放進，開賽不到40秒就拉出5比0攻勢，隨後騎士回穩，靠著英韓混血中鋒丹尼爾（Edi Daniel）在禁區搶分、獨攬7分，幫助球隊縮小分差，不過領航猿關達祐替補上陣建功追分，首節打完猿隊以21比14領先騎士。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節領航員葛拉漢找到手感，以單節含罰球的百分之百命中率，獨攬12分，在禁區攜手伯朗火力全開搶分，李家慷替補登場也4度站上罰球線搶分，騎士托倫蒂諾（Arvin Tolentino）挺身而出也攬下9分，不過全隊外線熄火單節9投僅1中導致追分困難，讓領航猿在上半場打完將領先分數擴大到12分之多。

易籃後，領航猿換阿提諾站出來，盧峻翔也在外線得手，一口氣將領先拉開到17分之多，雖然關達祐讓吳在玹完成三分打，但自己馬上也在外線回敬，陳將双自抄自上，直接把比分拉開到20分，托倫蒂諾雖然在外線得手，但陳將双壓哨砍進三分球，幫助球隊以72比52領先騎士。

▲東超6強，桃園璞園領航猿盧峻翔、伯朗、葛拉漢。（圖／東超提供）

▲桃園璞園領航猿盧峻翔。（圖／東超提供）

最末節開節，猿隊繼續火力全開搶分，拉出8比2攻勢，此時騎士外線才終於甦醒，遭葛拉漢嚴防、悶了快一要一整場的沃尼（Jameel Warney）終於找到手感連續得分後，率隊回敬8比0攻勢將兩隊分差縮小到20分之內，伯朗外線一步外命中，也澆熄騎士反攻氣焰，終場領航猿就以89：69擊敗騎士，闖進東超4強。

▲東超6強，桃園璞園領航猿盧峻翔、伯朗、葛拉漢。（圖／東超提供）

▲桃園璞園領航猿晉級東超4強。（圖／東超提供）

領航猿此役4人得分雙位數，葛拉漢12投7中，繳出全隊最高的19分，另有6籃板2助攻，伯朗貢獻16分9籃板，本土一哥盧峻翔則是拿下12分，可惜此役他外線手感平平9投僅2中，阿提諾則繳出10分7籃板。

▲桃園璞園領航猿葛拉漢。（圖／東超提供）

▲桃園璞園領航猿葛拉漢。（圖／東超提供）

騎士同樣4人得分雙位數，替補托倫蒂諾拿下18分，第四節才甦醒的沃尼也有18分，唯一得分有雙位數的本土球員是吳在玹的10分。

關鍵字： 東亞超級聯賽桃園璞園領航猿首爾SK騎士籃球盧峻翔

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WBC最終排名出爐！　台灣第13名較上屆進步

WBC最終排名出爐！　台灣第13名較上屆進步

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖冠軍戰就封王

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖冠軍戰就封王

WBC全明星最佳九人出爐！美國4人最多　大谷翔平成亞洲唯一

WBC全明星最佳九人出爐！美國4人最多　大谷翔平成亞洲唯一

世界的林襄！球迷驚喜「唯一台灣代表」登WBC決賽前影片

世界的林襄！球迷驚喜「唯一台灣代表」登WBC決賽前影片

夢幻美國隊連兩屆在冠軍戰吞敗　賈吉等球星滿臉失落

夢幻美國隊連兩屆在冠軍戰吞敗　賈吉等球星滿臉失落

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

前役爭議誤判餘波未平！美國籍裁判布萊瑟照進冠軍戰執法

前役爭議誤判餘波未平！美國籍裁判布萊瑟照進冠軍戰執法

「Netflix效應」WBC冠軍獎金每人破300萬　中華隊獲2437萬元

「Netflix效應」WBC冠軍獎金每人破300萬　中華隊獲2437萬元

阿庫尼亞跪地哭了！奪冠讓委內瑞拉人民感驕傲　MVP賈西亞也發聲

阿庫尼亞跪地哭了！奪冠讓委內瑞拉人民感驕傲　MVP賈西亞也發聲

辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

聽信ChatGPT卻買錯手機殼　Winter氣到找 AI 吵架！

熱門新聞

WBC最終排名出爐！　台灣第13名較上屆進步

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖冠軍戰就封王

WBC全明星最佳九人出爐！美國4人最多　大谷翔平成亞洲唯一

世界的林襄！球迷驚喜「唯一台灣代表」登WBC決賽前影片

夢幻美國隊連兩屆在冠軍戰吞敗　賈吉等球星滿臉失落

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

讀者回應

﻿

熱門新聞

1WBC最終排名出爐　台灣較上屆進步

2快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

3WBC全明星最佳九人出爐！大谷翔平成亞洲唯一

4世界的林襄！台灣代表登上WBC影片

5夢幻美國隊無緣冠　賈吉等人滿臉失落

最新新聞

1古林睿煬9球關門　林安可連3戰安打

2拒絕誘惑！高雄海神建立法律後盾

3葛拉漢率隊宰騎士　領航猿進東超4強

4徐若熙5.2局失1分飆7K、最速155公里

5委內瑞拉奪首冠！勝騎士狂發18則限動

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

【賞律師巴掌又踹媒體】悍女法院內動粗　台中地院無作為

孫燕姿演唱會造型太前衛　女神秒變「洗杯刷」

【最恥慶祝儀式】貓咪嘎完蛋「大字型」躺平　麻醉沒退遭拉炮、撒羽毛慶祝

43歲朱智勛丟外套閃到腰　拍戲過程感到身體老化

【警連開2槍】肇逃還衝撞員警！ 通緝犯棄車落跑仍被逮
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366