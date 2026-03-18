徐若熙春訓熱身賽初登板最速155公里！5.2局僅失1分飆7K

記者王真魚／綜合報導

效力福岡軟銀鷹的台灣投手徐若熙今迎來熱身賽首登板，此役先發最快球速飆到155公里，主投5.2局僅失1分，送出7次三振，展現壓制力。軟銀最終以3比5吞敗。

徐若熙此役先發登板，面對中日打線，1出局後被田中幹也鎖定球路，敲出左外野方向陽春全壘打，率先掉分。不過他隨即穩住陣腳，先讓岡林勇希擊出中外野飛球出局，接著三振細川成也。

1局下隊友很快給予火力支援，野村勇靠內野安打上壘後盜上二壘，雖然栗原陵矢遭三振形成2出局，但山川穗高在2好2壞時擊出中前安打，帶有1分打點，幫助球隊追成1比1平手。

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進入2局後，徐若熙壓制中日打線，先讓板山祐太郎擊出三壘界外飛球遭接殺，接著三振前大聯盟重砲薩諾（Miguel Sanó），最後再讓村松開人擊出游擊滾地球出局，投出三上三下。

3局上，徐若熙持續展現穩定投球內容。面對首名打者石伊雄太，讓對方擊出一壘界外飛球遭山川穗高接殺出局；隨後再連續三振中西聖輝與洋砲卡利斯特（Orlando Calixte），演出三上三下。

4局上，徐若熙首度面臨較大危機，2出局後被細川成也敲出內野安打，隨後保送板山祐太郎，形成一、二壘有人。不過面對前大聯盟重砲薩諾（Miguel Sanó），成功製造三壘滾地球出局，守住失分。

5局上，他持續展現壓制力，再度投出三上三下，先三振村松開人，接著讓石伊雄太擊出左外野飛球出局，最後再以三振解決代打鵜飼航丞。 6局上，中日打線再度形成得點圈威脅。

卡里斯特敲出中外野二壘安打後，田中幹也短打失敗形成界外飛球出局，隨後岡林勇希選到保送，形成一、二壘有人。徐若熙在關鍵時刻三振細川成也取得第2個出局數，不過球數已達82球，球隊隨即啟動牛棚將他換下。

徐若熙此役共投5.2局，用82球面對打者，被敲3支安打（含1轟），失1分為自責分，另有2次保送、送出7次三振。整體投球內容穩定，除首局陽春砲外幾乎全面壓制對手。

木村光接替登板投手成功守住局面，讓薩諾擊出三壘界外飛球遭接殺，化解滿壘失分危機。

雙方一路僵持至比賽後段，7局上軟銀第三任投手中村稔在2出局二壘情況下，遭卡里斯特轟出2分砲，被中日超前。8局再失1分後形成3分差距。

軟銀在8局下展開反攻，野村勇轟出熱身賽首發2分砲，將比分追至1分差，不過9局上再失1分，最終仍以3比5落敗。

▲徐若熙 。（圖／取自太平洋聯盟TV）