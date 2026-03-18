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國訓新氣象！林鴻道、趙士強上任首日視察　林郁婷現身祝賀

▲國訓中心林鴻道董事長(中)與榮譽顧問何卓飛(左1)及趙士強執行長(右1)和林華韋副執行長。（圖／國訓中心提供）

▲國訓中心林鴻道董事長(中)與榮譽顧問何卓飛(左1)及趙士強執行長(右1)和林華韋副執行長。（圖／國訓中心提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

國家運動訓練中心新任董事長林鴻道與執行長趙士強上任後，隨即展現高度行動力，於3月18日前往國訓中心，與行政團隊及培訓隊教練團座談交流。會中並介紹董事會新任榮譽顧問何卓飛及新任副執行長林華韋，並宣示將以最快速度啟動團隊運作，展現嶄新氣象。

除上午與行政團隊交流外，新任團隊下午亦與培訓隊教練進行座談與意見交換。拳擊金牌選手林郁婷亦到場祝賀林鴻道董事長就任，林董事長親切與其互動並給予鼓勵，現場氣氛溫馨熱絡。

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▲國訓中心林鴻道董事長(中)與拳擊曾自強教練(左)及拳擊選手林郁婷(右）。（圖／國訓中心提供）

▲國訓中心林鴻道董事長(中)與拳擊曾自強教練(左)及拳擊選手林郁婷(右）。（圖／國訓中心提供）

在首次面對面交流中，兩位新任領導人以輕鬆幽默方式與教練互動，並一致強調「溝通」是推動組織前進的關鍵起點。趙士強執行長表示，未來將以「以專業守護夢想」為核心精神，帶領團隊成為國家隊最堅強的後盾，讓選手與教練無後顧之憂，全力在國際賽場上發揮實力，為臺灣爭取佳績、贏得榮耀。

林鴻道董事長指出，國訓中心未來將朝「專業化、科學化，以及行政法人的獨立特色與彈性」等三大方向持續精進，以提升整體運作效率，並推動企業化經營，強化組織執行力。

林董事長進一步表示，未來將從思維、文化到管理全面轉型，建立以選手為導向的組織文化。在行政團隊管理上，也將落實「賞罰分明」原則，建立公平且有效率的工作環境，並強調：「這是我們共同的國訓中心，一起努力前進。」林董事長向培訓隊承諾，未來將與團隊攜手強化整體量能，使國訓中心成為榮耀臺灣體育的引擎，持續助力國家隊在國際舞台發光發熱。

關鍵字： 國訓中心林鴻道體育轉型國家隊運動管理

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