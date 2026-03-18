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台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

▲▼林家正與孫易磊、古林睿煬合影，照片讓台灣球迷嗨翻天。（圖／翻攝臉書／北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團）

▲林家正與孫易磊、古林睿煬合影，照片讓台灣球迷嗨翻天。（圖／翻攝臉書／北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣球員近年持續叩關日職，本季更寫下新高。日媒《AERA DIGITAL》撰文指出，隨著林家正加盟日本火腿，加上古林睿煬、孫易磊、徐若熙、林安可等人陸續旅日，目前效力日職12球團的台灣球員已達13人，創下史上最多紀錄；反觀韓國球員，如今在日職已經出現「一個都不剩」的情況。

報導指出，日本火腿日前與林家正完成簽約，他在2024年12強賽冠軍戰曾從戶鄉翔征手中轟出全壘打，幫助台灣奪冠，也進一步打開旅日能見度。除了火腿之外，軟銀補進徐若熙、西武網羅林安可，都顯示台灣球員在日職市場的吸引力持續上升。

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長期採訪台灣棒球的作家分析，台灣許多球員本來就嚮往到日本發展，因為日職被視為亞洲最高殿堂；更重要的是，台灣球員整體實力近年明顯提升，尤其從學生棒球開始就導入科學化訓練，投出150公里以上速球、具高品質變化球的投手愈來愈多，也讓日職球團更願意投資。他更進一步提到，「若未來再出現能在日本拿下個人獎項的球員，赴日發展的台灣選手應該還會進一步增加。」

相較之下，韓國球員雖曾在1990年代末到2000年代中後期大量旅日，包括宣銅烈、吳昇桓、林昌勇、李承燁、李大浩等人都曾在日職留下代表作，但如今已完全消失。日媒先是提到過往日韓戰的脈絡，近年互相抗衡的現象已削弱，韓國在國際賽場上的存在感逐漸下滑。面對日本已經苦吞11連敗

不過最大原因之一是韓國投手戰力下滑。本屆WBC，韓國雖睽違多屆再度闖進複賽，但投手群在首輪4戰共失19分，8強又被多明尼加打下10分，直球威力、變化球品質與控球穩定性，都被認為明顯不如日本與台灣。

報導還點出，去年KBO防禦率排行榜前段幾乎被洋投占據，顯示本土投手養成出現警訊。一名在韓職與球員共事的某位韓國球團日籍教練表示，雖然韓國野手仍有不少高天賦球員，「韓國野手裡，其實有不少球員感覺能在日本生存。」像李政厚、金慧成已站上大聯盟，金倒永、文保景等人也備受矚目，但他也提到若要轉戰日本，可能得花不少時間適應高品質投手與變化球節奏。

此外，韓職近年薪資待遇提升，也是韓國球員不再積極赴日的重要原因。日媒分析，對高水準韓國球員來說，與其到日本重新適應環境，不如留在國內，或者直接挑戰大聯盟；在韓國棒球整體水準下滑的情況下，對日本球界來說，比起韓國，當然更需要像台灣這樣持續培養出高水準投手的市場。

報導最後也提到，本屆WBC打進複賽的亞洲球隊日本、韓國最終都止步8強，未能闖進4強。日媒期待，未來不只是日韓，包含台灣在內的亞洲強權能再次彼此競爭、共同成長，重新展現亞洲棒球在國際賽的存在感。

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 台灣棒球日職林家正韓國球員WBC

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