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從追平轟到冠軍夢碎　哈波主動祝賀委內瑞拉：這不只是我個人的事

▲哈波向委內瑞拉致意。（圖／MLB）

▲哈波向委內瑞拉致意。（圖／MLB）

記者楊舒帆／綜合報導

美國隊在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰以2比3敗給委內瑞拉，無緣奪冠。不過賽後最受矚目的畫面之一，不是失落落淚，而是哈波（Bryce Harper）主動走向歡慶中的委內瑞拉球員，一一致意握手，展現風度。

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哈波此役在8局下、球隊2分落後、2出局一壘有人時，從馬查多（Andrés Machado）手中轟出追平兩分砲，一棒把美國從敗戰邊緣拉回來，也讓全場氣氛瞬間沸騰。只是美國9局上再失分，最終仍與冠軍擦身而過。

賽後受訪時，哈波談到那發關鍵全壘打表示，「那是難以置信的瞬間，我很喜歡那種機會。追平之後，我真的覺得我們很有機會贏下來。」雖然結果不如預期，但他對比賽內容依舊充滿情緒。

至於為何會在輸球後主動走向對手握手，哈波也給出答案。他表示，WBC某種程度上就像奧運等國際大賽一樣，「我是真心想祝賀他們。」他直言，自己當然是為了贏球、為了奪冠、為了拿下金牌而戰，但在那個當下，「這已經不是我個人的事，而是屬於整個棒球運動的事。」

哈波也不掩飾輸球後的難受心情，「賽後感覺當然糟透了，因為我根本不想輸。」不過他也強調，自己理解對手為了勝利付出多少努力，「他們打出了一個很棒的賽事，我只是想告訴他們，恭喜，你們現在是世界第一。」

美國最終連兩屆在WBC決賽吞敗，但哈波賽後已把目光放向下一個國際舞台。談到2028年洛杉磯奧運，他坦言，雖然現在還不知道未來是否能再披上國家隊戰袍，但他仍真心期待那一天到來。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

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