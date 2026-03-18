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美國9局為何不用守護神米勒？主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

記者楊舒帆／綜合報導

美國隊在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰以2比3敗給委內瑞拉，連兩屆在決賽飲恨。賽後，美國總教練德羅薩（Mark DeRosa）也解釋，為何9局平手時沒有派出守護神米勒（Mason Miller）登板，坦言這與球員母隊之間的使用約定有關。

美國在8局下靠哈波（Bryce Harper）轟出追平兩分砲，把比數扳成2比2。不過9局上，美國推上的不是本屆表現無解的終結者米勒，而是惠特洛克（Garrett Whitlock）。結果惠特洛克先保送阿拉耶斯（Luis Arráez），接著又被蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲出超前二壘安打，這1分最後也成了勝負關鍵。

賽後德羅薩被問到，為何不是讓米勒在9局登板時表示，這是基於尊重教士隊的安排，「如果當時我們是領先，我就會派他上場，但在平手局面下，我本來就沒有打算讓他投。」

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德羅薩進一步說明，平手時使用惠特洛克，其實也是事前和紅襪方面溝通好的規劃，「如果是平手，我們就會用惠特洛克，這是我們和紅襪談過的；如果我們取得領先，那原本就是米勒要上的局面。」

米勒本屆經典賽以超過160公里火球震撼全場，擔任美國隊守護神，4場出賽合計投4局，沒有被敲出任何安打，送出10次三振，防禦率完美的0.00。只是最終在冠軍戰關鍵時刻未能上場，也讓美國錯失再度封王機會。

▲Mason Miller。（圖／達志影像／美聯社）

▲米勒（Mason Miller）。（圖／達志影像／美聯社）

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