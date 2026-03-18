黑衫軍三分雨、單場25顆三分刷新隊史　衛少歷史助攻升第五國王卻慘敗

▲國王衛斯布魯克（Russell Westbrook）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

聖安東尼奧馬刺今（18日）作客出戰沙加緬度國王，雖然是背靠背作戰，但黑衫軍手感熱到發燙。全場團隊猛轟25記三分球，正式刷新隊史單場進球紀錄，終場以132比104輕取殘陣國王，豪取3連勝。儘管國王慘敗，但陣中老將衛斯布魯克（Russell Westbrook）迎來個人里程碑，生涯總助攻數接連超越兩位名宿，正式躍升至NBA歷史助攻榜第5 位。

馬刺今日外線火力驚人，首節就在巴恩斯（Harrison Barnes）與強森（Keldon Johnson）帶領下，單節射入7顆三分球取得39比22領先。次節馬刺攻勢更趨殘暴，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與福克斯（De'Aaron Fox）接連發難，帶領球隊開節打出21比5的攻勢，領先優勢一度拉開到33分，馬刺上半場外線23投14中，命中率突破6成，帶著 78比47的巨大優勢進入休息室，比賽也在此時提前定調。

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▲馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／達志影像／美聯社）

下半場雖然國王新秀雷諾德（Maxime Raynaud）單節砍下16分試圖反擊，但馬刺始終維持30分左右的差距，主力球員三節打完便打卡下班，末節倒數30秒，沃特斯三世（Lindy Waters III）在外線破網，投進馬刺全場第25記三分球，也正式打破隊史紀錄。

▲國王雷諾德（Maxime Raynaud）。（圖／達志影像／美聯社）

國王今日因薩波尼斯（Domantas Sabonis）、拉文（Zach LaVine）等多名主力缺陣而陷入苦戰，但衛斯布魯克依然在有限的時間內展現組織身手。他在上半場第4分58秒助攻雷諾德得分，生涯總助攻數正式達到10,336次，超越名人堂球星奈許（Steve Nash）。

隨後衛斯布魯克持續推進紀錄，全場送出10次助攻，生涯累積助攻數來到10,343次，一舉超越傑克森（Mark Jackson）與奈許，獨居NBA歷史助攻榜第5位。

馬刺此役上陣的13名球員全員皆有得分紀錄，展現恐怖板凳深度，溫班亞瑪僅打21分鐘就繳出18分、8籃板、8助攻，強森18分，夏帕尼 (Julian Champagnie)17分、5記三分球，巴恩斯16分。

國王也有5人得分雙位數，雷諾德轟下生涯新高32分另有9籃板，克里福德（Nique Clifford）15分、8籃板、6助攻，普羅登（Daeqwon Plowden）拿14分。