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WBC最終排名出爐！　台灣第13名較上屆進步

▲中華隊鄭宗哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊鄭宗哲。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）台灣時間18日正式落幕，最終由委內瑞拉在決賽以3比2擊敗美國，勇奪隊史首座冠軍，隨著賽事告一段落，本屆20支參賽球隊最終排名也全數出爐，台灣名列第13名，較上屆第17名進步4個名次。

本屆賽事競爭激烈，委內瑞拉一路過關斬將登頂，美國則連續兩屆在決賽落敗、屈居亞軍，多明尼加與義大利分別拿下第3與第4名，傳統強權日本本屆止步第5，為隊史最差成績，韓國則排名第8。

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中華隊本屆未能晉級淘汰賽，不過整體排名仍較前屆有所提升，在20支球隊中排名第13，反映出一定程度的競爭力回升。

依照現行賽制，排名第17至第20名的球隊，包括巴拿馬、尼加拉瓜、捷克與巴西，將需在下屆賽事從資格賽重新出發，爭取晉級會內賽門票。

第6屆WBC最終排名

1 委內瑞拉 2 美國 3 多明尼加 4 義大利 5 日本 6 加拿大 7 波多黎各 8 南韓 9 澳洲 10 古巴 11 墨西哥 12 以色列 13 台灣 14 哥倫比亞 15 英國 16 荷蘭 17 巴拿馬 18 尼加拉瓜 19 捷克 20 巴西

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

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