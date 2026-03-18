賈吉心碎徘徊休息區　「銀恨」坦言失望：打線始終無法串聯

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰落幕，美國隊打線全場僅敲3安、火力熄火，最終不敵委內瑞拉，連兩屆決賽飲恨。賽後隊長賈吉（Aaron Judge）坦言失望，直言球隊無法串聯攻勢，是吞敗關鍵。

比賽結束後，賈吉在休息區來回踱步，隊友們則一度愣在原地，直到領取銀牌才逐漸回過神。8局敲出追平兩分砲的哈波（Bryce Harper），也主動走向委內瑞拉球員致意後才離場。

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「這種時刻就像奧運一樣。」哈波表示，「我真的替他們開心。當然我上場就是為了贏，但那一刻不只是關於我，而是關於我們和這項運動。」

美國隊本屆集結豪華陣容，總薪資高達3.2億美元，卻繼2017年奪冠後，連續兩屆在決賽鎩羽而歸。賈吉坦言，「當然很失望，我們每個人穿上這件球衣都是為了拿金牌，但我們沒有做到。」他也直言打線問題，「我們在進攻端始終無法串聯起攻勢。」

賈吉也被問到身為隊長是否承受壓力時表示，「我的任務就是上場把冠軍、把金牌帶回來，但我們沒有做到。不過並沒有什麼壓力，當你擁有這樣一支球隊時，就是上場做好自己的工作。」

Aaron Judge on facing Venezuela:



"When we did get a pitch we either popped it up or hit it on the ground. Stuff like that can't happen. When you get a pitch to hit, you gotta be able to drive it" pic.twitter.com/7CDVFKoEzJ — Yankees Videos (@snyyankees) March 18, 2026

此役美國打線遭全面壓制，全場僅敲出3支安打，最後兩場比賽合計僅攻下4分，與去年球季合計382轟、1111分打點的火力形成強烈落差。繼2023年敗給日本後，美國隊再度於決賽飲恨，這回則敗在阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、加西亞（Maikel Garcia）與阿拉耶斯（Luis Arraez）領軍的委內瑞拉。

委內瑞拉先發左投羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）表現關鍵，主投5.1局僅被敲1安、送出4次三振，其中兩度三振賈吉，成功壓制美國強打群，奠定勝基。

比賽關鍵出現在9局，美國隊牛棚失守，阿拉耶斯選到保送後，由代跑薩諾哈（Javier Sanoja）盜上二壘，隨後靠蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）二壘安打跑回關鍵分，幫助球隊鎖定勝局。

美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）賽後表示，不會為失利找藉口，「現在還在春訓階段，球員狀態本來就在調整，但短期賽事就是這樣，誰在關鍵時刻手感火燙，誰就能贏球。」他也坦言，儘管近年已有更多明星野手願意參與經典賽，但頂級投手的參賽意願仍有待提升，成為美國隊未來的重要課題。

統計顯示，美國隊本屆7場比賽打擊率僅2成50，合計44分、10轟、40分打點，未能完全發揮豪華打線實力。德羅薩直言，「看到這些名字，火力沒有發揮確實讓人意外，但也和春訓調整期有關。」

▲美國隊長賈吉（Aaron Judge）在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰敗給委內瑞拉後，於領取銀牌後與總教練德羅薩（Mark DeRosa）握手致意。（圖／達志影像／美聯社）