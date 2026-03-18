公鹿少了字母哥仍頑強！哈登7成命中率轟27分才住騎士定江山

點評：克里夫蘭騎士18日作客密爾瓦基挑戰公鹿，雖然公鹿兩大核心安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與特納（Myles Turner）均因傷缺陣，但騎士贏得並不輕鬆，在米歇爾（Donovan Mitchell）受眼傷困擾手感低迷的情況下，哈登（James Harden）挺身而出接管比賽，全場交出70%的極高命中率砍下27分，搭配莫布里（Evan Mobley）雙十表現，最終騎士以123比116險勝公鹿，順利收下勝果。

▲騎士哈登（James Harden）挺身而出接管比賽，以極高的7成命中率砍下27分。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

克里夫蘭騎士18日作客密爾瓦基挑戰公鹿，雖然公鹿兩大核心安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與特納（Myles Turner）均因傷缺陣，但騎士贏得並不輕鬆，在米歇爾（Donovan Mitchell）受眼傷困擾手感低迷的情況下，哈登（James Harden）挺身而出接管比賽，全場繳出極高的7成命中率砍下27分，搭配莫布里（Evan Mobley）雙十表現，最終騎士以123比116險勝公鹿，順利收下勝果。

騎士開賽就在哈登單節爆砍14分帶領下打出37比24的比分，一度取得15分領先，但第二節進攻突然熄火單節僅得20分，反觀公鹿在小波特（Kevin Porter Jr.）與羅林斯（Ryan Rollins）聯手下打出20比4的攻勢，上半場結束騎士反以57比58、1分落後。易籃後雙方進攻狀態都下滑，前半段互有領先，不過公鹿還是靠著多點開花，在第三節打完稍微將領先擴大到87比82。

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進入第四節決戰，雙方持續拉鋸至100比100平手。此時騎士拉出8比0的小高潮重新奪回領先優勢，雖然公鹿小南斯（Larry Nance Jr.）與吉昂（Ousmane Dieng）頻頻投進外線試圖追分，但哈登穩健的拋投與終場前關鍵兩罰，徹底斷絕公鹿逆轉希望，幫助騎士以6分差擊敗對手。

哈登出賽34分鐘，全場10投7中，包含三分球4投2中，外加13罰11中，高效率轟下27分、6助攻、5籃板與2抄截，另一位主將米歇爾今日僅有14投4中的低迷表現。總教練阿特金森（Kenny Atkinson）賽後直言：「米歇爾今天完全不在狀態，幸好我們有哈登扛起球隊。把球交給他，他就能不斷找到對手防守的破綻。」

在主力中鋒艾倫（Jarrett Allen）不在場的情況下，莫布里（Evan Mobley）今日打出宰制級表現，他出賽33分鐘，21投12中砍下27分、15籃板並外帶3次阻攻。

▲騎士莫布里（Evan Mobley）也轟下27分。（圖／路透）

公鹿部分，小波特繳出25分10助攻，羅林斯、波提斯（Bobby Portis）以及吉昂皆繳19分，小南斯拿下13分。