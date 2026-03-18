韓國文保景奪WBC打點王！5戰狂掃11分　與小塔提斯並列

▲WBC韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）落幕，韓國隊雖止步八強，但陣中內野強打文保景憑藉穩定火力輸出，在5場比賽狂掃11分打點，與小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）並列賽會打點王，成為本屆最亮眼打者之一。

文保景自小組賽起便展現驚人攻擊力，首戰對捷克即繳出3打數2安打、5打點的爆發表現，包括1發滿貫全壘打，為韓國打線奠定氣勢，隨後對日本再補上2打點二壘安打，持續穩定輸出。

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儘管對中華隊之戰未有打點進帳，但在攸關晉級的對澳洲一戰，文保景再度扮演關鍵角色，單場貢獻4打點，包含2分砲與長打串聯攻勢，幾乎以一己之力撐起韓國火力。

憑藉連續關鍵表現，文保景獲大聯盟官網《MLB.com》冠上「Super Moon」稱號，其長打火力也被形容為「Moon Shot」、「To the Moon」，成為本屆國際討論焦點。

不過在八強對多明尼加之戰，韓國遭0比10提前結束吞敗，文保景未能延續打點表現，最終以11打點登上打點榜第一，並與多明尼加核彈頭小塔提斯並列，雖未能幫助球隊更進一步，但個人表現仍獲高度肯定。

談到本屆成績，文保景表示，「其實沒有特別在意紀錄，但能被《MLB.com》報導，還是很開心，因為不知道還會不會再有這樣的機會。」