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阿庫尼亞跪地哭了！奪冠讓委內瑞拉人民感驕傲　MVP賈西亞也發聲

▲阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與賈西亞（Maikel Garcia）一起慶祝冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與賈西亞（Maikel Garcia）一起慶祝冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

委內瑞拉18日在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰以3比2擊敗美國，奪下隊史首座經典賽冠軍。賽後，阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與賈西亞（Maikel Garcia）受訪時都情緒激動，兩人不約而同提到同一件事，就是「這座冠軍屬於委內瑞拉人民」。

阿庫尼亞談到奪冠心情時直言，「我的國家需要這座冠軍。就像我之前說過的，我只想讓我的人民感到驕傲，而我今天做到了。」當最後一個出局數出現後，他激動跪倒在地，受訪時仍難掩興奮地說，「這一直都是我的目標，為了每天能有打棒球的機會而努力。我真的太興奮了，不知道該怎麼形容，但我真的超級興奮。」

對阿庫尼亞而言，這一冠的意義甚至超越一切。他表示，「這座冠軍對我個人來說，是我職業生涯中最重要、排名第一的成就。」他也提到，過去球隊拿下世界大賽冠軍時，自己因傷無法上場，因此這次能真正站在場上、親手替國家贏下冠軍，感受格外不同，「今天，我成功讓我的人民感到驕傲。」

談到9局上敲出致勝安打的蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），阿庫尼亞也毫不吝惜讚美，「他每一次都非常專注，每一次揮棒、面對每一球都是。他把球打得非常扎實，也把分數送回來，這正是我需要的。」至於和表弟賈西亞一起分享奪冠時刻，他則笑說，「他是很棒的球員，也是很好的人，而且和我一樣不想輸。他就是這場決賽的MVP。」

賈西亞在賽後同樣難掩激動。他表示，「我真的就是很開心。我們原本不被看好能走到這裡，大家都不相信我們，但我們彼此相信，而我們做到了。」他強調，這支委內瑞拉隊一路走來靠的就是信念與實力，「國家需要這座冠軍，我們也需要，這真的太不可思議了，我沒辦法用言語完全解釋現在所有的感受。」

▲WBC委內瑞拉封王。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼WBC委內瑞拉封王，當地狂歡慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼委內瑞拉封王。（圖／達志影像／美聯社）

賈西亞也霸氣表示，外界不該再低估委內瑞拉，「我們有天賦，我們能在美國大聯盟打球是有原因的，今天能站在這裡也是有原因的。我們向大家展示了委內瑞拉的實力，下次如果再排世界排名，委內瑞拉就應該是第1名。」而當最後一個出局數產生時，他腦中想到的，仍是家鄉人民，「我滿腦子都在想著委內瑞拉的人民，這對他們來說是一段艱難的時期，所以我們每一晚都在為他們拚命打球，他們真的需要這座冠軍。」

從阿庫尼亞跪地落淚，到賈西亞高喊要替國家拿回第一，委內瑞拉這一冠不只是隊史新頁，更像是一整個國家的情感釋放。對這群球員而言，這不只是一座獎盃，而是獻給家鄉、也獻給所有委內瑞拉人民的最好禮物。

▲阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與賈西亞（Maikel Garcia）一起慶祝冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈西亞（Maikel Garcia）MVP。（圖／達志影像／美聯社）

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