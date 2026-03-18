運動雲

>

球鞋也能用來防守？禿曼巴出奇招！卡魯索「球鞋賞火鍋」吞技術犯規

▲雷霆卡魯索（Alex Caruso）。（圖／路透）

▲雷霆卡魯索（Alex Caruso）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆今日客場挑戰奧蘭多魔術，雷霆防守悍將「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）在第二節上演了一幕足以載入NBA史冊的荒謬防守，他在左腳球鞋脫落的情況下，竟然直接拿起球鞋將對方的投籃拍掉，儘管這項「創舉」最終讓他領到技術犯規，不過雷霆終場仍以113比108力克魔術，也確定成為全聯盟首支闖進季後賽的球隊。

驚人的一幕發生在第二節末段，卡魯索在一次防守移動中不慎重心不穩，導致左腳球鞋當場掉落。然而，一向以「拚命三郎」著稱的他並未選擇停下腳步重新穿鞋，而是迅速撿起球鞋參與回防。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當魔術隊新秀達席爾瓦（Tristan da Silva）切入禁區試圖上籃時，卡魯索竟然展現極高的反應能力，揮動手中的左腳球鞋，精準地拍落了達席爾瓦手中的球，這次別開生面的「球鞋阻攻」令全場觀眾與解說員目瞪口呆。

這次奇招隨即引發全場驚呼與社群熱議，然而根據NBA競賽規則，球員不得使用球鞋或其他異物干擾比賽或影響投籃，引此裁判隨即鳴哨，判定卡魯索干擾球，並因為這項非法防守動作額外加判一次技術犯規，雖然這讓魔術白拿了3分（2分進算加技術罰球），並協助魔術在半場結束前追到50比51僅1分差距，但卡魯索為了守住禁區不惜一切代價的精神，仍印證他兩屆年度防守陣容成員的價值。

儘管比賽中段一度陷入拉鋸，魔術甚至在第三節初期反超比分，但雷霆隨即靠著亞歷山大的強勢發揮穩住陣腳，亞歷山大全場27投14中砍下40分，連續20分場次推進至129場，持續刷新歷史紀錄，卡魯索雖然全場僅得到2分，但他貢獻了8籃板與2抄截，是防守端不可或缺的藍領核心。

關鍵字： NBA雷霆卡魯索球鞋防守季後賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖冠軍戰就封王

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖冠軍戰就封王

夢幻美國隊連兩屆在冠軍戰吞敗　賈吉等球星滿臉失落

夢幻美國隊連兩屆在冠軍戰吞敗　賈吉等球星滿臉失落

WBC全明星最佳九人出爐！美國4人最多　大谷翔平成亞洲唯一

WBC全明星最佳九人出爐！美國4人最多　大谷翔平成亞洲唯一

世界的林襄！球迷驚喜「唯一台灣代表」登WBC決賽前影片

世界的林襄！球迷驚喜「唯一台灣代表」登WBC決賽前影片

前役爭議誤判餘波未平！美國籍裁判布萊瑟照進冠軍戰執法

前役爭議誤判餘波未平！美國籍裁判布萊瑟照進冠軍戰執法

「Netflix效應」WBC冠軍獎金每人破300萬　中華隊獲2437萬元

「Netflix效應」WBC冠軍獎金每人破300萬　中華隊獲2437萬元

委內瑞拉爭冠現隱憂！牛棚操太兇　教頭爆：收到3母隊勸別連投

委內瑞拉爭冠現隱憂！牛棚操太兇　教頭爆：收到3母隊勸別連投

辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

阿庫尼亞跪地哭了！奪冠讓委內瑞拉人民感驕傲　MVP賈西亞也發聲

阿庫尼亞跪地哭了！奪冠讓委內瑞拉人民感驕傲　MVP賈西亞也發聲

台日韓搶洛杉磯奧運門票　韓媒示警：至少1隊出局

台日韓搶洛杉磯奧運門票　韓媒示警：至少1隊出局

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

熱門新聞

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖冠軍戰就封王

夢幻美國隊連兩屆在冠軍戰吞敗　賈吉等球星滿臉失落

WBC全明星最佳九人出爐！美國4人最多　大谷翔平成亞洲唯一

世界的林襄！球迷驚喜「唯一台灣代表」登WBC決賽前影片

前役爭議誤判餘波未平！美國籍裁判布萊瑟照進冠軍戰執法

「Netflix效應」WBC冠軍獎金每人破300萬　中華隊獲2437萬元

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

2夢幻美國隊無緣冠　賈吉等人滿臉失落

3WBC全明星最佳九人出爐！大谷翔平成亞洲唯一

4世界的林襄！台灣代表登上WBC影片

5美國籍裁判布萊瑟照進冠軍戰執法

最新新聞

1賈吉失望發聲：打線始終無法串聯

22026台灣國際運動及健身展　TaiSPO打開未來健身產業的想像

3哈登7成命中率轟27分　助騎士末節止血奪勝

4林安可唯一突破前田健太！監督讚賞

5WBC全明星最佳九人出爐！大谷翔平成亞洲唯一

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

【賞律師巴掌又踹媒體】悍女法院內動粗　台中地院無作為

孫燕姿演唱會造型太前衛　女神秒變「洗杯刷」

【最恥慶祝儀式】貓咪嘎完蛋「大字型」躺平　麻醉沒退遭拉炮、撒羽毛慶祝

43歲朱智勛丟外套閃到腰　拍戲過程感到身體老化

【警連開2槍】肇逃還衝撞員警！ 通緝犯棄車落跑仍被逮
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366