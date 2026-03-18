球鞋也能用來防守？禿曼巴出奇招！卡魯索「球鞋賞火鍋」吞技術犯規

▲雷霆卡魯索（Alex Caruso）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆今日客場挑戰奧蘭多魔術，雷霆防守悍將「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）在第二節上演了一幕足以載入NBA史冊的荒謬防守，他在左腳球鞋脫落的情況下，竟然直接拿起球鞋將對方的投籃拍掉，儘管這項「創舉」最終讓他領到技術犯規，不過雷霆終場仍以113比108力克魔術，也確定成為全聯盟首支闖進季後賽的球隊。

驚人的一幕發生在第二節末段，卡魯索在一次防守移動中不慎重心不穩，導致左腳球鞋當場掉落。然而，一向以「拚命三郎」著稱的他並未選擇停下腳步重新穿鞋，而是迅速撿起球鞋參與回防。

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當魔術隊新秀達席爾瓦（Tristan da Silva）切入禁區試圖上籃時，卡魯索竟然展現極高的反應能力，揮動手中的左腳球鞋，精準地拍落了達席爾瓦手中的球，這次別開生面的「球鞋阻攻」令全場觀眾與解說員目瞪口呆。

Ever seen a basketball player use their shoe to block a shot? Now you have, courtesy of Alex Caruso ????



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這次奇招隨即引發全場驚呼與社群熱議，然而根據NBA競賽規則，球員不得使用球鞋或其他異物干擾比賽或影響投籃，引此裁判隨即鳴哨，判定卡魯索干擾球，並因為這項非法防守動作額外加判一次技術犯規，雖然這讓魔術白拿了3分（2分進算加技術罰球），並協助魔術在半場結束前追到50比51僅1分差距，但卡魯索為了守住禁區不惜一切代價的精神，仍印證他兩屆年度防守陣容成員的價值。

儘管比賽中段一度陷入拉鋸，魔術甚至在第三節初期反超比分，但雷霆隨即靠著亞歷山大的強勢發揮穩住陣腳，亞歷山大全場27投14中砍下40分，連續20分場次推進至129場，持續刷新歷史紀錄，卡魯索雖然全場僅得到2分，但他貢獻了8籃板與2抄截，是防守端不可或缺的藍領核心。