委內瑞拉隊長談家人能來美國看球哽咽　首冠到手喊：我可以退休了

▲培瑞茲（Salvador Perez）奪冠狂喜。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

委內瑞拉18日在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰以3比2擊敗美國，奪下隊史首座經典賽冠軍。身為隊長兼先發捕手的培瑞茲（Salvador Perez），從2013年首度參賽時的22歲菜鳥、一路走到2026年成為全隊最資深球員，終於等到這一冠。委內瑞拉贏球後，培瑞茲在場邊受訪情緒潰堤，談到家人與國家時更一度哽咽落淚。

這場冠軍戰，委內瑞拉先靠賈西亞（Maikel Garcia）高飛犧牲打先馳得點，5局再由阿布瑞尤（Wilyer Abreu）轟出陽春砲拉開比數。儘管美國在8局下靠哈波（Bryce Harper）兩分砲追平，但9局上蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲出致勝二壘安打，最終由終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）守住勝果，替委內瑞拉寫下歷史新頁。培瑞茲此役4打數1安打、跑回1分，蹲捕帶領投手群壓制美國豪華打線，是奪冠重要功臣之一。

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???? Big Post‑Game Shoutout!

Thank you to Salvador Perez — catcher for the Kansas City Royals — for joining the show after Venezuela’s historic 2026 World Baseball Classic championship win! ????????????⚾ pic.twitter.com/7pg7zNnsLi — News Sports (@Newssports2_0) March 18, 2026

賽後訪談中，培瑞茲一開口就難掩激動，他笑說，「我的天啊，這太難以置信了，我超級開心，現在我覺得我好像可以退休了！」他也先感謝上帝、國家與所有支持者，直言很多人不相信這支委內瑞拉隊，但他們最終做到了，而且是以世界第一的姿態完成夢想。

談到冠軍戰如何成功壓制美國打線，培瑞茲透露，賽前就不斷鼓勵先發左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）相信自己的球威，「我跟他說，我知道你的球速大概在91到95英里，只要把自己的球投好，我們就會沒事。」他也大讚羅德里奎茲完全信任配球，「我們昨晚就做了很多討論，而他今天一次都沒有搖頭，他把我們想要的球都投出來了。」

最動人的一幕，則出現在他談到家鄉與家人時。培瑞茲說，自己很清楚這座冠軍對委內瑞拉有多重要，尤其是對家鄉瓦倫西亞（Valencia）、La Bocaina的家人來說更是如此。他哽咽表示，許多家人因簽證問題，從來沒有機會到美國看他打大聯盟，這也是他願意為WBC而戰的重要原因之一，「他們終於有機會看我打球了，我知道他們現在一定非常開心，我也為我的家人和所有委內瑞拉人民感到高興。」

培瑞茲還提到，希望年輕球員能從這支冠軍隊身上看到榜樣，「我希望他們能看到我們是怎麼準備、怎麼犧牲自己的，因為這種感覺太棒了。」他也回憶自己年輕時曾看著前輩拚戰，如今終於輪到自己把經驗傳承下去。

訪談最後還出現溫馨一幕，球評「老爹」歐提茲（David Ortiz）當場送上最高等級認證。他對培瑞茲說：「我還得給你一樣東西，只有『國際殺手』才能得到這個……我的T恤、雪茄，應有盡有！去慶祝吧，兄弟！」面對前輩如此力挺，培瑞茲則不斷道謝，現場氣氛溫馨又感人，也替這座隊史首冠再添一段難忘插曲。

從2011年登上大聯盟以來，培瑞茲14個球季都效力皇家，2015年還拿下世界大賽MVP；如今再以國家隊隊長身分，帶領委內瑞拉首度登上WBC冠軍，為自己的傳奇生涯再添最具重量的一頁。