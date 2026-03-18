世界的林襄！球迷驚喜「唯一台灣代表」登WBC決賽前影片

▲林襄登上WBC決賽前影片。（圖／截自網路）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）決賽前播放的官方宣傳影片引發熱議，影片在介紹各國時，多以明星球員或精彩比賽畫面為主體，台灣部分則是由啦啦隊成員林襄的應援片段呈現，與其他國家形成對比，在社群平台迅速掀起話題。

該影片在介紹各國時，多數以明星球員或比賽精彩片段作為主體，如片段中出現委內瑞拉核彈頭阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）全壘打振奮繞壘畫面等，日本則有大谷翔平等球星，韓國則是文保景。

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到了台灣部分，則以林襄應援片段為主體呈現，與其他國家形成明顯對比。球迷指出，冠軍賽賽前介紹影片，台灣沒有球員只有啦啦隊，不愧是「世界冠軍啦啦隊」！

相關片段在社群上引起熱烈討論，有球迷直呼，「我們可是啦啦隊的MLB」、「世界的林襄」，也有人認為「證明台灣啦啦隊就是世界最頂級」，帶有娛樂與文化輸出的角度。該則貼文也釣出林襄本人親自回應「謝謝」，再度掀起話題。

但也有不少網友質疑台灣球員未被呈現的象徵意義，「球員不被在乎還一堆人說這樣很好」，認為此舉可能弱化台灣棒球本體。

此外，也有較理性的聲音指出，「這可能只是中間片段，完整版未必如此」，提醒外界不應過度解讀單一畫面。