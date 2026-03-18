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灌籃完就傷！字母哥左膝過度伸展缺陣一週！公鹿附加賽希望幾近幻滅

▲「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在對戰溜馬的比賽灌籃後疑似傷到膝蓋。（圖／達志影像／美聯社）

▲「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

密爾瓦基公鹿18日宣布，陣中當家一哥「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因左膝過度伸展及骨挫傷，將缺席至少1週的賽程，雖然影像檢查顯示膝蓋並無結構性損傷，但在例行賽僅剩約14場的情況下，這項傷訊無疑宣告了公鹿隊爭奪附加賽席次的機會已微乎其微。

日前對陣印第安納溜馬的比賽，安戴托昆波在第三節剩餘3分49秒時，發動快攻完成一次灌籃，但落地時左膝出現明顯的過度伸展，畫面令現場球迷揪心，雖然他在當下仍勉強留在場上，甚至完成另一次抄截後的灌籃與罰球，但退場進入更衣室後便未再回歸。

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▲「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在對戰溜馬的比賽灌籃後疑似傷到膝蓋。（圖／達志影像／美聯社）

▲「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在對戰溜馬的比賽灌籃後疑似傷到膝蓋。（圖／達志影像／美聯社）

儘管安戴托昆波本人在賽後曾樂觀表示感覺並無大礙，但經過核磁共振（MRI）詳細檢查後，球團決定採納醫療團隊建議，讓他至少休養1週後再進行重新評估。

公鹿隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）交手騎士賽前受訪時表示，「好消息是影像結果顯示很好，膝蓋沒有結構性損壞，這真的是萬幸。但我目前不知道下一步的回歸時間。」對於公鹿隊目前排名東區第11、距離第10名的黃蜂隊尚有約5.5場至6.5場勝差，外界開始討論是否該讓安戴托昆波直接「提前關機」以保護未來，瑞佛斯則坦言：「這是個好問題，我還沒有答案，但這是我們接下來必須嚴肅討論的事情。」

今年31歲的安戴托昆波在本季經歷了職業生涯最艱難時期，受到腹股溝、右小腿拉傷以及左腳踝等多重傷勢影響，他已缺席多達32場比賽，創下13年職業生涯的新高，在他缺陣期間，公鹿隊僅繳出11勝20負的慘淡戰績，且在球季中先後失去明星控衛里拉德（Damian Lillard）等核心戰力，整體競爭力大打折扣。

即便如此，安戴托昆波在出賽的36場比賽中依舊展現統治級數據，場均可貢獻27.6分、9.8個籃板與5.4次助攻，據消息來源透露，安戴托昆波本人並不認為此傷勢會導致賽季報銷，只要身體狀況允許，他仍強烈希望能在季末重返球場。

關鍵字： NBA字母哥公鹿隊附加賽

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