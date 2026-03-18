皇家賈西亞奪下WBC MVP　攻守俱佳成委內瑞拉首冠最大功臣

▲第6屆WBC MVP賈西亞（Maikel García）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）於台灣時間18日正式落幕，委內瑞拉在決賽以3比2擊敗美國，奪下隊史首座冠軍，而本屆最有價值球員（MVP）則由攻守俱佳的賈西亞（Maikel García）獲得，成為最大贏家。

賈西亞本屆賽事火力穩定，繳出26打數10安打、打擊率0.385、7分打點、OPS 0.970的亮眼成績，頒獎典禮於場中舉行時，全場球迷齊聲高喊「MVP！MVP！MVP！」，氣氛熱烈，也象徵他在本屆賽事的關鍵地位。

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回顧決賽戰況，雙方前2局互交白卷，第3局由賈西亞擊出中外野犧牲飛球，替委內瑞拉先馳得點，第5局再由阿布瑞尤（Wilyer Abreu）轟出陽春砲擴大領先，一度掌握比賽主導權。

不過美國隊在第8局展開反擊，哈波（Bryce Harper）擊出追平2分全壘打，讓戰局回到原點；關鍵第9局，委內瑞拉再度展現韌性，靠著蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）左中間超前二壘安打重新取得領先。

委內瑞拉最後由帕倫西亞（Daniel Palencia）登板關門，順利讓3名打者出局，成功守住勝利，完成這場經典決戰。

本屆WBC委內瑞拉一路過關斬將，最終擊敗強敵美國登頂，而賈西亞從小組賽到決賽皆有關鍵貢獻，不僅打下先制分，更以穩定輸出串聯攻勢，最終奪下MVP實至名歸。