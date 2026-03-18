賈吉關鍵時刻又軟手！熄火吞3K被罵爆　球迷怒：別再讓他打WBC

Aaron Judge is 0 for 4 with three strikeouts pic.twitter.com/ZNRkBcEFiV — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 18, 2026

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）決賽，美國隊以2比3不敵委內瑞拉，連兩屆屈居亞軍。此役主砲賈吉（Aaron Judge）全場4打數無安打、吞下3次三振，關鍵戰表現低迷，賽後也引發美國球迷強烈批評聲浪。

美國隊17日（台灣時間18日）在邁阿密LoanDepot Park進行決賽，面對委內瑞拉王牌左投羅德里格斯（Eduardo Rodríguez），打線前半段遭到壓制。身為隊長的賈吉賽前扛旗領軍進場，但在場上未能展現應有火力。

賈吉首打席即遭三振，隨後兩打席也未能掌握機會，包含6局關鍵時刻擊出內野滾地球出局，錯失帶動反攻契機。8局在哈波（Bryce Harper）轟出追平2分砲後，賈吉再度吞下三振，未能延續氣勢。 整場比賽他4打數無安打、3次三振，成為美國打線熄火的縮影。終場美國以1分差落敗，無緣繼2017年後再度奪冠，連續兩屆在決賽止步。

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賽後他神情呆滯，在休息區看著委內瑞拉球員慶祝勝利。比賽期間，美國球迷在X（前Twitter）上已出現大量噓聲與批評。

包括「這是史上最糟糕的關鍵戰表現。平常沒壓力時能狂轟全壘打，但一到真正重要比賽就縮手，實在難看」、「乾脆剝奪他的公民權、把他趕出國」、「不是開玩笑，我認真覺得賈吉是我看過最差的明星球員之一，完全沒有關鍵能力」、「賈吉根本不配當我們的隊長，浪費了大好機會」、「這種比賽就別期待他會打出成績，身為洋基球迷我已經看太多次」、「他就是沒有那種關鍵運氣」、「我從沒看過比賈吉更扛不住壓力的球員」、「下屆WBC讓他當守備替補就好」、「別再讓他打WBC了」、「如果這場比賽只是例行賽，他大概能轟5支全壘打，但因為是重要比賽就完全不行」等激烈言論。

賈吉本屆世界棒球經典賽累計22打數6安打，繳出2轟、5打點、打擊率2成22，吞下7次三振。進入淘汰賽後表現明顯下滑，3場比賽合計11打數僅敲出2安打，打擊率降至1成82，並吞下6次三振。大聯盟生涯中，他在例行賽長打能力驚人，但在季後賽等短期賽事中，關鍵時刻表現常受到質疑。

不過也有球迷為他發聲，認為不該將敗戰責任全數歸咎於一人，「想到所有責任都推到賈吉身上就讓人不舒服，整體打線整個賽事都打得不好」。

▲ 賈吉（Aaron Judge）全場4打數無安打，關鍵時刻熄火成為焦點。 （圖／達志影像／美聯社）