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委內瑞拉首冠！美國名記者盛讚經典戰役：了不起的棒球國！

▲WBC委內瑞拉封王，終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）拋手套慶祝冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC委內瑞拉封王，慶祝冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

委內瑞拉18日在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰以3比2擊敗美國，拿下隊史首座經典賽冠軍。這場勝利不只寫下歷史，也讓美國名記者帕桑（Jeff Passan）在賽後發文大讚，直言這是一場完全配得上經典賽之名的比賽。

比賽前半段由委內瑞拉掌控節奏，3局上先靠賈西亞（Maikel Garcia）高飛犧牲打先馳得點，5局上阿布瑞尤（Wilyer Abreu）再轟出陽春砲，把比數拉開到2比0。美國一路被壓制到8局下，才由哈波（Bryce Harper）轟出兩分砲追平戰局。

不過委內瑞拉沒有讓勝利溜走。9局上，阿拉耶斯（Luis Arráez）選到保送後，蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲出超前二壘安打，送回致勝分；9局下，終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）守住最後半局，替委內瑞拉關門成功，也讓這支南美勁旅首度站上世界之巔。

帕桑隨後在X發文寫道，「最終比數：委內瑞拉3，美國2。委內瑞拉贏得世界棒球經典賽冠軍，而這場比賽完全配得上這項賽事的名字。頂級的投球、出色的守備、關鍵時刻的揮擊——其中最大的一擊，就是蘇亞雷斯在第9局的超前二壘安打。這真是一場不可思議的表演。」

帕桑接著又盛讚委內瑞拉的棒球文化，「委內瑞拉是一個了不起的棒球國家，擁有深厚歷史、充滿生命力，對棒球的愛與熱情讓這項運動變得更美好。球員們會感動落淚，一點也不奇怪。棒球對他們而言就是一切，這一冠對他們來說也是一切。」委內瑞拉奪冠後，不少球員在場上情緒潰堤，也成了本屆經典賽最具代表性的畫面之一。

這也是美國連兩屆在冠軍戰飲恨。2023年他們在決賽敗給日本，這次又在主場邁阿密遭委內瑞拉逆轉奪冠；反觀委內瑞拉，不僅首度拿下WBC冠軍，也成為繼2013年多明尼加後，第2支封王的拉丁美洲球隊。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

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