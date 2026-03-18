委內瑞拉奪WBC首冠　蘇亞雷斯致勝一擊感動：我們是家人

▲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲出致勝一擊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣時間18日在美國邁阿密進行最終決戰，委內瑞拉在與美國的激戰中以3比2險勝，成功奪下隊史首座冠軍。9局上由重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲出致勝二壘安打，一棒定江山，賽後全隊情緒潰堤，總教練羅培茲（Omar López）更是當場落淚。

比賽前段由委內瑞拉率先掌握節奏，3局上靠著賈西亞（Maikel Garcia）中外野高飛犧牲打先馳得點；5局再由阿布瑞尤（Wilyer Abreu）轟出中外野陽春砲擴大領先。

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先發左投羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）表現穩健，主投4.1局僅被敲1安打無失分，加上牛棚接力壓制，前7局甚至未讓美國隊踏上二壘。

不過戰局在8局出現劇烈變化，委內瑞拉後援投手馬查多（Andrés Machado）面對哈波（Bryce Harper）投出偏甜球路，遭轟出中外野2分砲追平比數，讓現場氣氛瞬間沸騰，比賽進入白熱化。

關鍵第9局，委內瑞拉先靠阿拉耶斯（Luis Arráez）選到保送上壘，隨後代跑成功盜上二壘，儘管美國提出挑戰仍維持原判，緊接著蘇亞雷斯在關鍵時刻敲出左中間適時二壘安打，送回超前分，也點燃全場情緒。

談到這支球隊的凝聚力，蘇亞雷斯賽後直言，「我們不只是隊友，而是家人。」簡單一句話，道盡這支委內瑞拉隊一路走來的團結與信念。

9局下由帕倫西亞（Daniel Palencia）登板關門，成功守住1分領先，最終完成這場經典勝利，全隊在場中圍成一圈慶祝，羅培茲更激動落淚，球員們也難掩情緒，場面動人。

回顧過往，委內瑞拉在上屆賽事曾於領先情況下遭美國逆轉吞敗，如今在決賽完成復仇，本屆賽事他們先後擊敗日本、義大利等強權，最終擊倒美國登頂、振奮人心。