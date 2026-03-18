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今永昇太4.2局狂飆8K「全部揮空」　僅挨失1分寫春訓代表作

▲▼今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

芝加哥小熊日籍左投今永昇太台灣時間18日在春訓熱身賽對戰洛杉磯天使先發登板，主投4.2局僅被敲1安打、失1分，並狂飆8次三振，且全數為揮空三振，展現極佳壓制力，堪稱本季春訓至今最具代表性的一場登板。

今永開局便迅速進入狀況，首局面對前三棒打者全部以揮空三振解決，展現直球與指叉球的強烈落差；第2局延續手感，再度以指叉球讓歐哈皮（Logan O'Hoppe）吞K，達成跨局4打席連續三振，雖在該局投出一次四壞球，但仍在得點圈有人情況下，以當日最快150公里直球三振打者，成功化解危機。

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進入中段後，今永持續掌握比賽節奏，第3局三上三下；第4局雖因打擊妨礙讓跑者上壘，但仍穩住局面未讓對手突破，整體投球內容幾近完美，展現出良好的控球與球路搭配。

唯一失分出現在第5局，面對坎德拉里亞（Jeimer Candelario）時，一顆低角度指叉球被帶出中外野形成陽春全壘打，不僅是本場首支被安打，也讓今永吞下唯一失分，隨後他再連續送出2次揮空三振後退場，結束此役投球。

總計今永此戰用76球投4.2局，被敲1安打失1分，送出8次三振、僅1次四壞球，壓制力與穩定度明顯較前役提升。

回顧春訓前幾場登板，今永狀態曾出現起伏，包括對芝加哥白襪單場被轟3發全壘打，以及對運動家再度遭長打狙擊，不過本場比賽無論球威或控球皆有明顯修正，尤其指叉球作為決勝球種發揮關鍵作用。

關鍵字： MLB芝加哥小熊今永昇太

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