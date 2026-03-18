夢幻美國隊連兩屆在冠軍戰吞敗　賈吉等球星滿臉失落

▲賈吉。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國隊在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰以2比3不敵委內瑞拉，無緣自2017年後再度封王，也吞下連兩屆決賽落敗的苦果。身為隊長的賈吉（Aaron Judge）此役先發擔任第3棒、鎮守右外野，卻4打數沒有安打，還吞下3次三振，成了美國夢幻打線未能發揮的縮影。

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賈吉首打席就遭到見逃三振，第2打席又揮空吞K，6局下美國2分落後、2出局一壘有人時，他擊出三壘滾地球出局。即使8局下哈波（Bryce Harper）轟出追平兩分砲，一度幫助美國把氣勢拉回來，賈吉緊接著的打席仍是見逃三振，沒能延續反攻火力。

比賽結束瞬間，美國球員難掩失落。賈吉賽後一臉茫然，手裡還握著球棒，呆坐在板凳席上動彈不得，只能望著場上瘋狂慶祝的委內瑞拉球員。包括史金斯（Paul Skenes）、威特（Bobby Witt Jr.）等人，也都坐在板凳區久久無法起身，失望情緒全寫在臉上。

美國隊本屆被視為「史上最強軍團」，由3屆MVP賈吉、2屆MVP哈波領軍，再加上史瓦伯（Kyle Schwarber）、柏格曼（Alex Bregman）、威特、巴克斯頓（Byron Buxton）等大聯盟明星組成超豪華陣容，賽前奪冠呼聲極高。然而最終仍差最後一步，繼2023年決賽敗給日本後，再度在冠軍戰飲恨，無法完成世界第一的目標。

▲WBC美國無緣奪冠，球迷失落。（圖／達志影像／美聯社）