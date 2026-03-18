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蟻人傳膝傷！艾德華茲恐缺陣兩週　灰狼季後賽席次告急

▲明尼蘇達灰狼球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）。（圖／路透）

▲明尼蘇達灰狼球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

明尼蘇達灰狼隊今交手鳳凰城太陽，然而目前正處於西區季後賽席次爭奪戰核心的狼隊，賽前卻傳出壞消息，球隊官方正式宣布，當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）因右膝發炎，不僅將缺席對太陽一役，且據核磁共振（MRI）檢查結果，艾德華茲1至2週後要重新評估傷勢，這也代表這位明星後衛得缺席至少4至7場比賽，這對灰狼季後賽種子序以及艾德華茲個人衝擊年度獎項資格恐怕都是沉重打擊。

德華茲近年來以「鐵人」屬性著稱，職業生涯前3個賽季僅合計缺席9場比賽，然而本季他已因大腿後側肌群拉傷與腳傷累計缺席10場，如今卻又傳出右膝發炎狀況。

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灰狼總教練芬奇（Chris Finch）透露，艾德華茲在上週在與勇士交手時被撞到膝蓋，之後對雷霆一役明顯就打得非常吃力，芬奇在受訪時指出，讓艾德華茲休兵是醫療團隊與其團隊共同討論後的決定，「Ant（艾德華茲）生涯幾乎出席了95%能打的比賽，這非常不可思議且罕見，但今年我們比過去更常缺少他，這不是他能決定的，我們必須保護他，確保發炎反應消退。」芬奇也強調，目前球團對此艾德華茲傷勢是否影響季後賽並不擔心，但短期內他缺陣已是不可避免。

雖然主帥這麼說，但艾德華茲受傷的時機極其糟糕，目前灰狼以41勝27負排在西區第6位，雖然仍在季後賽安全區內，但與第7名的太陽僅剩2場勝差。更嚴峻的是，太陽本季對戰灰狼取得2勝0負的絕對優勢，這意味著若兩隊最終戰績相同，灰狼將因對戰劣勢被排在後方，而在艾德華茲缺陣期間，灰狼將接連對陣爵士、拓荒者與東區強權塞爾提克，若無法穩住戰局，極有可能跌入不穩定的附加賽區。

除了球隊戰績，艾德華茲個人的榮譽紀錄也面臨挑戰，據NBA本季規定，球員必須出賽滿65場才能角逐年度最佳陣容等獎項，艾德華茲目前已出賽58場，但他去年10月有一場僅打3分鐘便退場，依規定該場不列入計算，因此他目前的有效場次為57場，灰狼例行賽僅剩14場，這代表他還需要至少出賽8場才能達標，所以剩下比賽中最多只能再缺席6場。若他如評估般缺席滿2週（約7場比賽），他也將喪失角逐年度第一隊或第二隊的資格。

關鍵字： NBA艾德華茲灰狼膝傷季後賽

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