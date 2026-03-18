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SGA飆40分、連129場20+續寫神蹟　雷霆9連勝拆穿魔術、聯盟首隊晉季後賽

▲雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。（圖／路透）

▲雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆今（18日）作客挑戰奧蘭多魔術，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）走出前役手感不佳的陰霾，全場狂飆40分，率領球隊在末節抵擋住魔術的強勢反撲，最終雷霆以113比108力退魔術，不僅豪取近期9連勝，更成為2025-26賽季全聯盟第一支鎖定季後賽的球隊。

雷霆首節多點開花，打出一波12比1的攻勢反超比分，相較於前一場對陣灰狼直到末節最後才驚險達標20分，吉爾吉斯-亞歷山大今日開賽便進入狀態，首節7投4中包辦11分，讓雷霆在第一節打完以26比22領先。次節霍姆格倫（Chet Holmgren）連續衝擊禁區，雷霆一度發動15比2猛攻將分差拉開至18分領先。然而，背靠背出賽的魔術展現強韌鬥志，由班凱羅（Paolo Banchero）領軍回敬15比1的高潮，上半場結束雷霆原本握手的雙位數領先優勢，已經被追到僅剩1分差距。

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易籃後，魔術靠著霍華德（Jett Howard）的外線曾一度以77比70反超。關鍵時刻，SGA再度挺身而出，他在第三節單節10投8中瘋狂斬獲19分，力壓單節15分的班切羅，雷霆在三節末段打出15比2的逆轉攻勢，帶著85比79領先進入決勝節。

末節決戰戰況膠著，魔術一度再以90比89逆轉，不過雷霆新星米歇爾（Ajay Mitchell）與喬（Isaiah Joe）外線支援止血，比賽最後3分半鐘，SGA再度接管比賽連拿5分，加上卡魯索（Alex Caruso）關鍵的上籃得手，雷霆打出一波小高潮將領先擴大至106比96的雙位數分差，也徹底澆熄魔術反撲氣焰。

吉爾吉斯-亞歷山大此役全場27投14中，繳出40分、5籃板、4抄截的數據，這場比賽讓他除了將「連續得分至少20分」的紀錄推升至第129場，也把在客場連續得分20+的場次也達到62場，持續刷新「SGA障礙」。為球隊奠定領先基調。

除了一哥SGA表現亮眼，雷霆霍倫格姆繳出20分、12籃板，米歇爾則進帳16分、3助攻；魔術則由拿下32分10籃板5助攻的班凱羅表現最為亮眼，班恩（Desmond Bane）進帳16分，薩格斯（Jalen Suggs）14分、7籃板、5助攻。

關鍵字： 雷霆SGA魔術NBA季後賽

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