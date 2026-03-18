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佐佐木朗希先發突遇PitchCom故障！仍繳2局無失分飆160火球

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

道奇「令和怪物」佐佐木朗希18日（台灣時間）在熱身賽對皇家先發登板，一度出現保送與配球溝通問題，最終繳出2局無失分、2次三振的內容。

佐佐木朗希此役先發面對皇家，首局即展現壓制力，雖投出1次四壞球，但送出2次三振，未被敲出安打，完成乾淨開局。其中面對第2棒馬提（Starling Marte）時，球速飆出99.3英里（約160公里），展現火球威力。

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第2局則出現小插曲，在面對羅哈斯（Josh Rojas）打席時，因PitchCom系統出現問題，導致投捕之間一度出現暗號不一致，捕手隨後改以手勢溝通。佐佐木仍穩住陣腳，僅被敲出1支二壘打，其餘打者皆順利解決，連續2局無失分。

回顧春訓調整，佐佐木10日曾在B組比賽對白襪投4局無失分、送出9次三振，展現宰制力。不過先前兩場大聯盟熱身賽表現起伏，包含被敲滿貫砲在內，累計失分偏多。

談到未參加本屆經典賽，佐佐木表示，因去年受到右肩傷勢影響，球團希望他以新球季調整為優先，「先成為能被選上的球員，再來談參加國際賽」。

此外，他也關注前隊友種市篤暉在經典賽的表現，透露期間仍有聯繫，「真的很厲害」，對他的表現給予高度肯定。

關鍵字： 佐佐木朗希道奇熱身賽火球經典賽

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