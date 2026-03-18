前役爭議誤判餘波未平！美國籍裁判布萊瑟照進冠軍戰執法

▲布萊瑟（Cory Blaser）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日前經典賽4強賽，主審布萊瑟（Cory Blaser）最後一球爭議判決引起熱議，過兩天冠軍戰他仍在場上執法，擔任一壘審。

美國與多明尼加之戰在9局下2出局、三壘有人、滿球數時，主審布萊瑟（Cory Blaser）把米勒（Mason Miller）投給佩多摩（Geraldo Perdomo）的低角度滑球判成好球，形成再見三振，也讓美國以2比1驚險晉級。這記判決賽後引爆巨大爭議，連前洋基名將基特（Derek Jeter）等人都公開質疑判決尺度。

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而在今天的WBC冠軍戰，美國對委內瑞拉的裁判組名單再度引發討論。根據公開資料，冠軍戰裁判組包括主審貝利諾（Dan Bellino）、一壘審布萊瑟、二壘審雷哈克（Jeremie Rehak）、三壘審葛拉漢（Chris Graham），另外左右線審為柯隆（Delfin Colon）與蘇亞雷斯（Cuti Suárez）。其中主審貝利諾、一壘審布萊瑟、二壘審雷哈克都屬美國籍裁判。

而比賽一開打，主審貝利諾（Dan Bellino）的好球帶也引起討論，委內瑞拉記者 Mari Montes 發文指出，貝利諾判給托雷斯（Gleyber Torres）的那一球「沒有進到好球帶」，並寫道，希望他兩邊都用同樣標準判決。

這場冠軍戰本就備受矚目，美國與多明尼加的4強賽才剛創下WBC史上最高收視，平均吸引736.9萬觀眾、比先前紀錄高出47%，比賽張力與裁判尺度自然更被放大檢視。