「Netflix效應」WBC冠軍獎金每人破300萬　中華隊獲2437萬元

▲WBC美國與委內瑞拉爭冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰話題不只在場上，場外獎金同樣驚人。根據美國媒體《The Athletic》報導，這屆賽事冠軍隊每位球員，預計都能分到超過10萬美元獎金，約合新台幣319萬元，吸引外界高度關注。

相較於2023年上屆經典賽，本屆支付給20支參賽球隊的總獎金已經增加超過2倍。各隊實際拿到的總額，將依照比賽成績而定，而其中只有一半會分配給球員，另一半則會撥給各國棒球協會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導指出，WBC近年人氣急速升溫，帶動整體收益大幅成長，而這次獎金暴增的重要原因之一，就是Netflix在日本市場砸下重金。Netflix為日本地區轉播權簽下超過1億美元、約合新台幣31億9001萬元的合約，被視為推升本屆獎金規模的關鍵。



據《The Sporting News》報導，本屆經典賽總獎金大幅提升至3600萬美元（約新台幣11.5億元），較2023年成長2.5倍。20支參賽隊皆先拿75萬美元（約2437萬元），小組第一另加75萬美元；8強、4強與晉級決賽各可再領100萬、125萬、125萬美元，冠軍再加250萬美元。由於美國、委內瑞拉都不是分組第一，冠軍可拿675萬美元（約2億1529萬元），亞軍425萬美元（約1億3557萬元）。中華隊本屆止步小組賽，至少可獲75萬美元參賽獎金，約新台幣2437萬元。

隨著WBC影響力持續擴大，不只全球收視創高，連獎金水準也明顯升級。對參賽球員來說，這不只是國家榮耀之戰，更是實質回報相當可觀的大舞台。