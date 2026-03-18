不斷更新／阿布瑞尤開砲　委內瑞拉5局2比0領先美國

▲麥克萊恩（Nolan McLean）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽冠軍戰美國與委內瑞拉交手18日（台灣時間）登場，美國麥克萊恩（Nolan McLean）掛帥先發，委內瑞拉則由羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）先發。委內瑞拉3局上先馳得點，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）開砲，擴大至2比0。

首局阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）率先安打，不過後續出現雙殺打，未能延續攻勢，羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）1局下壓制積極出棒的威特（Bobby Witt Jr.）、哈波（Bryce Harper），4球抓兩出局，賈吉（Aaron Judge）也被三振。

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托瓦爾（Ezequiel Tovar）無懼麥克萊恩接連橫掃球對決，2局上兩出局後掃出右外野安打，但也無功而返。培瑞茲（Salvador Perez）3局上也敲安打，阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）火得保送。這時麥克萊恩發生暴投，賈西亞（Maikel Garcia）擊出高飛犧牲打助球隊先馳得點。

▲阿布瑞尤（Wilyer Abreu）。（圖／達志影像／美聯社）

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阿布瑞尤（Wilyer Abreu）5局上開轟，讓麥克萊恩只能在投手丘上苦笑，這是他本屆第二轟，前一轟是對日本關鍵3分砲。麥克萊恩也在挨轟並抓一出局數後退場，他主投4.2局，被敲4安打，包含1轟，奪4次三振，失2分。

▲羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）。（圖／達志影像／美聯社）