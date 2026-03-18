美國挺進冠軍戰收視再炸裂！　WBC4強賽737萬觀看改寫歷史

▲2026年WBC美國隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）美國對多明尼加的4強賽，不只場上星光熠熠，場外收視同樣寫下新歷史。根據官方公布數據，這場在邁阿密LoanDepot Park舉行的焦點戰，共吸引736.9萬名觀眾收看，成為經典賽史上收視最高的轉播賽事。

這場比賽由美國隊以2比1驚險擊敗多明尼加，轉播平台FS1與FOX Deportes合計締造736.9萬收視人口。其中，FS1單一平台就有686.4萬名觀眾收看，也改寫該頻道自2019年以來最高收視紀錄，同時成為上個週末全美收視最高的體育賽事。

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比賽到了最後關頭，收視數字還持續往上衝。美東時間晚間11點到11點08分之間，FS1更衝上817萬名觀眾同步收看，剛好就是美國隊拿下勝利、連續第3屆闖進經典賽冠軍戰的時刻，同時也是佩多莫（Geraldo Perdomo）爭議好球三振瞬間。

更值得注意的是，這場4強賽是在競爭激烈的週末時段打出驚人收視。當時不僅碰上大學籃球分區冠軍賽尾聲、NCAA「瘋狂三月」名單揭曉節目，還正面對決奧斯卡頒獎典禮。不過，WBC仍強勢成為週末收視最高的體育賽事，話題性十足。

此外，美國隊8強賽對加拿大一戰，Fox平均也有430萬名觀眾收看，同樣刷新該階段賽事的經典賽收視紀錄。隨著冠軍戰登場，WBC收視與討論度持續攀升，也再次證明這項國際棒球大賽的影響力，已經來到全新高度。