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委內瑞拉爭冠現隱憂！牛棚操太兇　教頭爆：收到3母隊勸別連投

▲委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）。（圖／大會提供）

▲委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）。（圖／大會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

委內瑞拉首度闖進世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰，氣勢正旺，但賽前也浮現不小隱憂。根據大聯盟官網分析，委內瑞拉在4強賽為了以4比2逆轉義大利，幾乎把牛棚能用的投手全都押上，雖然調度成功，卻也讓冠軍戰面對美國時，投手準備狀態不算理想。

委內瑞拉總教練歐瑪・羅培茲（Omar Lopez）在4強賽第2局就察覺先發蒙特羅（Keider Montero）狀況不對，因為他連續保送兩名左打，羅培茲直言，「那對我來說就是警訊。」最終蒙特羅只抓下4個出局數就退場，之後委內瑞拉一路從桑切斯（Ricardo Sanchez）、阿維拉（Luinder Avila）、澤帕（Angel Zerpa）、巴薩多（Eduard Bazardo）、馬查多（Andres Machado）一路接到終結者帕倫西亞（Daniel Palencia），硬是把比賽收下。

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但這套贏球公式，代價就是牛棚大量消耗。美媒記者南丁格爾（Bob Nightengale）引述羅培茲透露，他18日一早醒來，就收到來自不同球員母隊的3則簡訊，希望不要讓某些投手連兩天登板，而他也一一回撥，試圖說服對方改變想法。這也讓委內瑞拉在冠軍戰前的投手調度，增添更多不確定性。

大聯盟官網也指出，委內瑞拉雖然在對義大利之戰中，至少有提前為冠軍戰保留戰力的意識，但整體牛棚仍不算完全休息好。羅培茲當時甚至在球隊仍落後時，就把投得不錯的桑切斯提前換下，原因是經典賽規定若後援投手單場超過30球，隔天就不能在零休息狀態下再登板；而那場比賽裡，只有阿維拉投破30球，等於直接失去冠軍戰出賽資格。

更麻煩的是，委內瑞拉冠軍戰先發羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）近兩季狀況並不穩，大聯盟官網點出，他自2024年加盟響尾蛇後，因三振率下滑，防禦率一直在5以上，本屆對多明尼加也只投2又2/3局就失3分、挨2轟。若他面對美國打線再度提早出現「警訊」，委內瑞拉恐怕就得在不夠充裕的牛棚條件下硬撐到底。

當然，委內瑞拉也不是完全沒牌可打。大聯盟官網提到，前一戰完全沒出賽的牛棚投手還包括強納森・狄亞茲（Jhonathan Diaz）、安東尼・莫里納（Anthony Molina）、艾曼紐・德赫穌斯（Emmanuel De Jesus）、荷西・阿瓦瑞茲（Jose Alvarez）、荷西・布托（Jose Butto）與安東尼奧・森薩特拉（Antonio Senzatela）。只是面對火力與深度都更完整的美國隊，委內瑞拉想靠前一晚那套「牛棚接力方程式」再複製一次勝利，難度顯然高得多。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

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