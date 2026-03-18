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大谷翔平副收入逾39憶台幣震撼美媒！超越老虎伍茲成現役第1

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平再創驚人紀錄。美媒報導，他2026年光是代言與周邊商品收入就高達1億2500萬美元（約39.8億元新台幣），不僅刷新現役運動員紀錄，更超越高爾夫球傳奇伍茲（Tiger Woods）過去紀錄，引發美國球迷熱議。

根據美國運動商業媒體《Sportico》報導，大谷翔平今年透過贊助合約與紀念品銷售，預計進帳1億2500萬美元。過去包括基特（Derek Jeter）、鈴木一朗等棒球巨星，副收入約僅1000萬美元，大谷近年已突破1億美元，今年再度大幅刷新紀錄。

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這項數字也超越伍茲在2009年創下的1億500萬美元紀錄，成為現役運動員中廣告收入最高的選手。放眼歷史，僅有喬丹（Michael Jordan）憑藉「Jordan Brand」等商業版圖，仍穩居歷代第一。

值得一提的是，大谷與道奇簽下10年7億美元合約，其中大部分薪資採延後支付，至2033年前年薪僅約200萬美元（約新台幣3億元）。也因此形成「場內年薪不高、場外收入爆炸」的特殊現象。

若將薪資與副收入合計，大谷今年總收入達1億2700萬美元，仍是MLB最高收入球員。他目前與New Balance、JAL、日本精工（SEIKO）等約20家企業合作，並與Fanatics簽下紀念商品獨家合作。

消息曝光後，美國球迷在社群掀起熱議，「1億2500萬美元全是代言收入？太誇張了」、「結果年薪只有200萬美元？」、「他就是史上最強球員，這些收入完全合理」等留言不斷。

大谷在本屆世界棒球經典賽（WBC）隨日本隊止步8強後，已返回道奇備戰新球季，持續朝開季邁進。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／翻攝IG）

▲大谷翔平目前與New Balance、JAL、日本精工（SEIKO）等約20家企業合作，並與Fanatics簽下紀念商品獨家合作 。（圖／翻攝IG）

關鍵字： 大谷翔平代言收入道奇隊運動員收入MLB

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