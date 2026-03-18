鈴木誠也笑喊「不會再頭部滑壘了」！傷勢結果出爐　教頭鬆口氣

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

代表日本隊參加世界棒球經典賽（WBC）的芝加哥小熊外野手鈴木誠也，日前在8強賽受傷退場，傷勢細節於台灣時間18日曝光。球團總教練康索（Craig Counsell）證實為膝蓋後十字韌帶（PCL）受損，且屬輕傷等級。鈴木誠也也親自受訪談及復原進度與當下心境，坦言雖然遺憾，但會正面面對。

鈴木誠也是在台灣時間15日對委內瑞拉的8強賽首局，嘗試盜上二壘時採取頭部滑壘，不料動作不自然導致右膝不適，隨後退場。當時僅公布為膝蓋不適，之後於台灣時間17日回到小熊報到並接受MRI檢查，最終確認為後十字韌帶受傷。

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鈴木是在14日（台灣時間15日）對委內瑞拉的8強賽首局，嘗試盜上二壘時進行頭部滑壘而受傷，當場退場。當時僅公布為「右膝不適」，之後於16日（台灣時間17日）返回小熊報到並接受MRI檢查。17日（台灣時間18日），小熊地方轉播單位「Marquee Sports Network」釋出康索受訪內容，由他親自說明診斷結果。

康索表示，「目前會持續治療，並觀察到週末的恢復情況，再來判斷是否需要進入傷兵名單。」他強調傷勢正朝好的方向發展，「這毫無疑問是好消息。只要做到膝蓋MRI檢查，大家都會擔心，所以這樣的結果算是鬆了一口氣。」

他進一步說明，「目前就是一步一步確認狀況，重點在於是否會影響開幕戰，或是只缺席球季初期一週左右，我們正在蒐集更多資訊來做判斷。」

鈴木誠也受訪時則表示，目前持續進行復健與活動，「現在就是做自己能做的事，每一天都感覺有在變好。」談到開幕戰，他坦言，「沒有預料會發生這樣的情況，當然會覺得遺憾，但既然發生了也只能面對。」他強調，現階段最重要的是先讓疼痛消退，再逐步恢復狀態。

他也透露，這是自己第一次遇到膝蓋傷勢，「當下其實有點不安，不知道會有多嚴重，但檢查結果比想像中好，讓我稍微安心一點。」

回顧受傷當下，鈴木誠也直言衝擊不小，「沒辦法在WBC打到最後，也不確定能不能趕上球季，真的很失落。」不過他很快調整心情，笑說把這次經驗當成學習，「之後應該不會再做頭部滑壘了。」