張奕發長文吐露WBC心境！首扛拆彈任務　還原最揪心瞬間

記者王真魚／綜合報導

那一刻，全台屏住呼吸。張奕走上投手丘，不只是面對打者，而是扛起整支中華隊的勝負與期待。他在2026年世界棒球經典賽（WBC）後於社群發聲，娓娓道來那段「只剩5顆球也要上」的極限時刻，從心理到身體的拉扯，寫下屬於自己的成長與突破。

張奕開頭先感謝一路支持的每一個人，包括教練團、隊友、情蒐與後勤人員，以及讓東京巨蛋宛如台北大巨蛋的台灣球迷。「因為有你們，我們才能專心站在場上，全力一戰。」國歌與吶喊聲，不只在球場回盪，深深刻在他的心裡。

這一屆經典賽，他的角色不再只是先發或中繼，而是第一次被賦予「拆彈」任務。 他回憶在國訓中心上過的一堂心理課，「如果牛棚只剩5顆球，你該怎麼辦？」當時他的答案是「由心到生」，先穩住心理，再帶動身體。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但真正的考題，來得比想像中更早。 對澳洲之戰，兩出局滿壘，他幾乎沒有時間準備就被叫上場。「接到通知的瞬間，心理已經準備好了。」他戴上帽子、拿起手套，沒有多餘動作，直接迎向壓力。

真正讓全場窒息的，是對韓國之戰的9局下，當時兩出局、一壘有人、比分平手。 他坦言，那一刻沒有情緒，「興奮、緊張、恐懼都被鎖在身體最深的地方。」透過呼吸，他讓自己進入「無」的狀態，腦袋前所未有地清晰，只剩下一件事，「抓下那個出局數」。

「角色不同，作法就不同。」他選擇不與打者硬拚，並感受到對「心流（Flow）」的體悟，當注意力完全聚焦，外界的聲音會自然消失，只剩下當下的任務。

「不能因為對手強就畏懼，而是要準備好與他們一決高下。」他引用大谷翔平的話提醒自己，「不要去仰慕對手。」 張奕最後面對金周元以指叉球打亂節奏，再用直球強勢壓迫內角，逼出一記外野飛球遭接殺出局。這一次9局的「拆彈」，成為球迷心中最難忘的一幕。

▲中華隊投手張奕。（圖／記者林敬旻攝）