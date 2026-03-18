伊朗爭取更換世足賽場地　墨西哥總統表態可承辦

▲伊朗門將侯西尼。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

由於中東局勢動盪不安，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今（18）日表示，墨國已做好準備，若有必要將承辦伊朗隊在2026年世界盃的首輪賽事，目前正靜待足總協商結果。

2026年世界盃足球賽將由美國、加拿大與墨西哥共同合辦。法新社報導指出，伊朗足球協會傳出正與國際足球總會（FIFA）秘密協商，希望將原定在美國舉行的比賽移往其他地點舉行。

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總統承諾提供賽事協助

薛恩鮑姆在記者會證實，伊朗足協目前正與FIFA討論移師墨西哥的可行性，評估是否能更改原定前往美國參賽的計畫。她強調，墨方正針對此事進行內部評估，將在適當時間對外提供最新消息。

當被問及墨國是否有意願承接比賽，以及最終決定權是否全交由FIFA負責後勤安排時，薛恩鮑姆給出肯定答覆。她提到墨西哥與世界各國均維持良好外交關係，因此將尊重並等待FIFA最終的裁決。

這場由三國聯辦的體育盛事，預計將於明年6月11日至7月19日登場。隨著中東衝突未見停歇，伊朗隊的參賽地點是否會出現變動，已成為體壇關注焦點，墨國政府也展現出積極協調的態度。