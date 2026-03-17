吳念庭雙三壘安、魔鷹開轟助台鋼逆轉　陳愷佑再見安打悍將勝桃猿

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹17日與味全龍交手，吳念庭自中華隊歸隊後首度出賽就有亮眼表現，單場連兩打席敲出三壘安打貢獻3打點，魔鷹也開轟助陣，幫助台鋼以7比4擊敗味全龍；另一地富邦悍將則靠王念好開轟追分、陳愷佑擊出再見安打，以4比3逆轉樂天桃猿。

味全龍率先突破僵局，陳子豪敲出三壘安打後，靠滾地球跑回第1分；4局下林辰勳擊出帶有2分打點的安打，5局下朱育賢再以高飛犧牲打添分，幫助龍隊取得4比0領先。

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台鋼雄鷹6局上展開反攻，劉時豪先獲保送，陳文杰安打延續攻勢，曾子祐擊出滾地球送回1分，隨後吳念庭掃出三壘安打，一口氣追到3比4。8局上，吳念庭再度敲出三壘安打追平比數，接著魔鷹轟出兩分砲，台鋼反超為6比4。9局上藍寅倫代打建功再添保險分，最終收下勝利。

台鋼此戰由櫻井周斗先發，主投4局失3分，之後啟動牛棚接力，伍祐城中繼1局失1分，接著許育銘、王躍霖、韋宏亮、林詩翔依序登板守成。

桃猿與悍將之戰方面，桃猿2局上靠林政華適時安打先取得2比0領先；4局下，熱身賽維持火燙手感的悍將洋砲邦力多敲安帶回1分。5局上，林智平再以高飛犧牲打替桃猿拉開為3比1。8局下，王念好從陳冠宇手中轟出陽春砲，幫助悍將追近至2比3。

9局下，悍將展開最後反攻，辛元旭、張育豪、孔念恩連續敲安，先追成3比3平手，接著陳愷佑擊出再見安打，終場以4比3氣走桃猿。孔念恩替補上陣後，連兩打席敲出安打，表現亮眼。邦力多此戰也有1安打、1打點進帳，目前熱身賽12打數5安打，包含2支二壘安打，打擊率4成17。

隨著經典賽國手陸續歸隊出賽，悍將在落後1分時也啟動國手接力。張奕中繼1局，被敲1安打，送出2次三振；曾峻岳也後援1局，飆出1K，演出三上三下，拿下勝投。桃猿方面，陳冠宇中繼1局挨轟失1分。