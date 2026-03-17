跨季66連勝驚險延續！政大8強首戰險勝臺藝　宋昕澔總得分破千寫隊史新頁

▲政治大學總教練徐得祈。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級八強複賽，今（17日）於臺北體育館正式開打，尋求隊史首度六連霸的政治大學，首戰面對預賽第8名的臺灣藝大意外陷入苦戰，政大次節一度取得16分領先，但下半場進攻受阻，反被臺藝大縮小差距，不過最終政大還是即時回穩，最終以86比79、7分險勝，雖然單場得分與勝分均寫下開季16戰以來的新低，但仍完成跨季66連勝的壯舉。

政大自107學年度重返公開一級以來，對戰臺藝大保持13連勝的絕對優勢，開賽政大展現衛冕軍氣勢，上半場靠著穩定的團隊傳導取得47比37領先。然而，易籃後臺藝大在主控王威翔與洋將飛尼克斯帶領下展開反撲，第三、四節皆攻下21分，甚至在下半場總得分還比政大多出3分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣藝大王威翔。（圖／大專體總提供）

政大此役雖然11人輪番上陣有9人得分，且5人得分達兩位數，但整體節奏受到臺藝大防守牽制，政大教練陳子威賽後謙虛表示：「臺藝教練小葛（葛記豪）真的太了解我有什麼招了。」臺藝大雖然輸球，但僅輸7分的結果卻創下8年來對戰政大的最小分差，展現出重返四強的強大決心。

▲政治大學總教練陳子威。（圖／大專體總提供）

政大主將宋昕澔雖然此役手感欠佳，先發出賽30分鐘僅得8分，且出現生涯單場第2多的7次失誤，但仍迎來職涯重要里程碑，賽前生涯總得分為996分的他，累積得分來到1004分，正式超越千分大關。宋昕澔也成為政大重返一級後，繼張鎮衙（1063分）、林彥廷（1150分）之後，隊史第3位達成千分紀錄的球員。

▲政治大學宋昕澔。（圖／大專體總提供）

在宋昕澔陷入手感低潮時，大三後衛徐得祈挺身而出，替補上陣28分鐘高效貢獻14分、7籃板、4助攻與2抄截，且罰球5投全中。

8強首戰就打得異常辛苦，徐得祈卻還是樂觀面對，笑說「所有比賽的第一場果然最難打，特別是今天週二，雖然已經過了Blue Monday（憂鬱星期一），但今天對我來說是Blue Tuesday（憂鬱星期二），所以我們似乎沒打好。還好最終還是贏球並延續連勝，我相信我們會越來越好。」

政大4人得分雙位數，林子皓砍進15分、徐得祈14分、7籃板、4助攻，波波卡繳出15分、13籃板「雙十」成績，吳志鍇、謝昀達皆繳11分。臺藝大部分，王威翔繳出16分、4助攻，飛尼克斯15分、7籃板，徐堂琪13分、張劭安則有12分進帳。