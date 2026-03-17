格里塞爾高雄站稱霸！樂透車隊連兩站封王　19歲黃暐程抽筋寫中華隊最佳

▲2026環台賽高雄市站由一級職業車隊比利時樂透隊格里塞爾(Matys GRISEL)以3小時06分28秒奪冠。（圖／中華自由車協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年國際自由車環台公路大賽今(17日)第3站來到高雄市站，總長146.44公里卻有多達3個衝刺和3個登山點，100多名車手從一開便不斷突圍、集結，全程高燃，最終在63名車手大集團衝刺下，今年唯一1支世界一級車隊比利時樂透車隊再度展現強大的實力，最終由法國籍20歲車手格里塞爾(Matys Grisel)不僅以3小時06分28秒奪下單站冠軍，讓比利時樂透車隊成功連兩站封王外，格里塞爾還一舉披上黃衫、衝刺綠衫，成為三冠王大贏家，個人總成績格里塞爾和昨天冠軍福斯(Matthew Fox)分居前二，大有襲捲今年環台賽各冠軍衫的氣勢。

「太誇張了，這速度實在太快了，我們訓練時也做不出這樣的速度！」中華隊今也似乎受到連續組合拳攻擊，最終僅19歲小將黃暐程忍住兩支大腿抽筋的痛楚下跟上最後大集團的衝刺，僅僅獲得分站第39，但也已經是今天9名台將最好的戰績。

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環台賽第三站高雄市站總長146.44公里，起點從佛陀紀念館沿途經過客家文化重點發展區，沿途經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林等客家文化重點發展區，該區段設有3個登山點(2、3、4級坡各1個)和3個衝刺點，再從大樹、燕巢、楠梓、左營等切回終點高雄國家體育場，經典的路線設計、蜿蜒的山路、高低起伏具挑戰性，串聯宗教文化、客家文化及自然景觀，挑戰選手的技術，力拚積分，平均每30公里就衝一波，車手不斷在爭搶登山和衝刺積分，冠軍的平均速度更高達驚人的47.12公里。

▲2026環台賽高雄市站自佛光山佛陀紀念館出發。（圖／中華自由車協會提供）

高雄市站今在壯觀的佛陀紀念館出發，身為地主的高雄市府副祕書長張家興與佛光山常務副住持慧傳法師一早就在起點歡迎各國車手到場，張家興副祕書長說：「歡迎來自世界的自由車選手齊聚高雄來進行比賽，特別來感謝中華民國自由車協會能夠把最具指標性意義的國際賽事也就是2026國際自由車環臺公路大賽的第三站選擇到高雄來舉辦，從我們的佛光山出發直奔世運主場館沿途都是高雄重要且知名的觀光景點，期待在佛祖的保佑和美景的相伴之下，各位選手都能夠在高雄創下個人最好的成績！」

高雄市站堪稱是今年環台賽最刺激的一戰，因為從開賽40公里就開始有第一個衝刺點，而且連續經過3、2和4級坡考驗後，最後30公里還有2個衝刺點，所以，從比賽一開始就屢屢有車手突圍，中華隊一開始盧紹軒、葉軒佑也都有試圖突圍，但很可惜很快就被主集團吞沒，在六龜高中第一個衝刺點，甚至連黃衫車手福斯都得靠自己突圍獲得第二搶得3分積分。

▲2026環台賽高雄市站行經高雄市旗山橋。（圖／中華自由車協會提供）

比利時樂透車隊今有雙保險福斯和格里塞爾都在積極的搶衝刺點積分，並且在終點前成功讓福斯吸引所有車手注意下，成功讓格里塞爾突圍而出，率先壓線成功，達成了車隊賽前預設的兩大目標「保黃衫再拿一個單站冠軍」，去年才剛與樂透車隊簽下三年合約的格里塞爾賽後開心的分享說：「非常高興，今天隊伍的表現非常好，福斯今天的腳有點狀況，我就跳了出來，很開心能有很好的表現。」而且格里塞爾還坦承說：「明天再連一站冠軍？我們有很強的團隊，為什麼不呢？」

中華隊今天受到國際職業車手的強大衝擊，只有19歲車手黃暐程順利跟住主集團衝線，他說：「我是在那個長度有5公里坡的地方最後2公里時掉下來，接著就是輪車追了20多公里到衝刺點前才好不容易跟上主集團，騎超過一百公里後才發現主集團中華隊只剩我一個，我就跟自己說要堅持下來，只是那時腳很痛，而且因為速度太快也沒補給到，雖然環台賽前有跟凱哥來練習這個路段，訓練時是上坡時去進攻，但沒想到正式比賽是不管上下坡和平路都在搶，我一直跟自己說快結束了，幸好最後還是有堅持下來！」

▲中華隊黃暐程(左2)跟上最後大集團以單站39名台將最佳。（圖／中華自由車協會提供）

中華隊教練劉家良無奈的說：「今天狀況很多，今天的路線很困難，就是一直衝一直衝，前面第一個小時均速還有51公里，其實是非常非常快，本來是試圖讓坤弘、軒佑來保護比較會爬山的暐程入山，所以，坤弘跟軒佑就在前面一直做補給的動作，但要入山前的一個小路，他們被卡住，所以補給的狀況沒那麼順利，整體也都受到影響。」

中華隊陣中的40歲老將洪坤弘與葉軒佑都是高雄地主車手，終點前也有不少親朋好友印著兩人名字的貼紙在現場助陣，但不料兩人卻在晚了17分09秒後才抵達終點，洪坤弘全程五次掉鏈，而葉軒佑更是在半路就已經沮喪到流下淚來，他說：「我是在一次不是很適合的時間去做補給，結果就掉到集團後面也跟不回去，他們真的超級快，我看錶速度應該都在50以上，這是純粹自己的失誤沒有任何藉口，回去還要再多多練習。」當軒佑看到終點滿滿的加油粉絲時，他又不禁眼眶泛淚說：「看了當然覺得很感動，但也覺得很對不起他們，其實我在路上就已經掉淚了，覺得很自責，沒有做好補給的工作。」

▲中華隊高雄子弟洪坤弘(左)和葉軒佑(右)表現失常自責落淚。（圖／中華自由車協會提供）

環台賽明天(3/18)將進入第4站屏東六堆站，起點於屏東縣高樹鄉公所，終點於六堆客家文化園區，總長131.2公里，全程僅有3個衝刺點，將是衝刺車手用速度一決生死的一站。