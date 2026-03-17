台灣對決！林安可對宋家豪敲安　林家正火腿首打席亮相

▲林安可對宋家豪安打。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

日職官辦熱身賽17日上演台灣投打對決，西武獅與樂天金鷲交手，林安可先發擔任第4棒，單場敲出雙安，還從宋家豪手中擊出安打。

兩隊此役形成投手戰，樂天金鷲前田健太前5局壓制西武打線，林安可首打席也遭到三振。5局下，林安可擔任首名打者，在2好2壞時鎖定變速球出擊，敲出右外野安打，這也是西武全隊此戰首安。

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雙方一路0比0僵持，前田健太先發6局僅被敲1安打，送出6次三振，無失分退場。九谷瑠接替投1局後，宋家豪於8局下登板，首名打者就是林安可，上演台灣投打對決。面對宋家豪第1球147公里速球，林安可積極出棒再敲安打，不過宋家豪隨後以二壘飛球、三振、二壘滾地球解決後續打者，在他壓制下，西武仍無功而返，最終兩隊0比0握手言和。

西武全場僅3安打，林安可包辦3打數包辦2安打，延續15日敲出熱身賽首安後的好手感，打擊率提升至3成33；宋家豪中繼1局，被敲1安打，送出1次三振，無失分。

另外，日本火腿與橫濱DeNA之戰，剛支配下登錄的林家正於8局上替補蹲捕，8局下迎來披上火腿戰袍後的首個打席，對決洋投雷諾茲（Sean Reynolds），在1好3壞時積極揮棒，擊出二壘飛球。林家正9局下1出局再上陣，面對山崎康晃遭到三振，首安再等等。