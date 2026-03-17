不再是「沒牙」！　松山主將劉廷寬裝好假牙預告HBL小巨蛋開懷笑

▲男子組衛冕軍松山高中有當家主將劉廷寬（綠衣左一）坐鎮。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

114學年度HBL高中籃球甲級聯賽將於本周末在台北小巨蛋點燃戰火，身為男子組衛冕軍的松山高中，陣中主力戰將劉廷寬先前在8強賽事不慎撞戴上排門牙，隨後又遭遇腳踝扭傷狀況，可說是禍不單行。不過劉廷寬17日在賽事宣誓記者會上透露，「已經裝了臨時假牙，8強因為門牙撞斷，都不敢講話，也不敢大笑，這次要把8強時沒笑的補回來。」

先前在8強戰，松山王牌戰將劉廷寬意外撞斷上排門牙，又遭遇左腳韌帶撕裂傷，可說是遭遇連番狀況，不過今日在4強記者會上，劉廷寬則是信心滿滿，預告將「滿血回歸」。

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劉廷寬說，「打球就是要開心的笑，但是先前因為沒有牙齒都不敢大笑，這會影響到我的心情，因此就先裝了一個假的。」

「我會把8強最後階段沒有笑的地方，在小巨蛋給一次笑回來！」劉廷寬如此說道。

至於腳傷方面，劉廷寬則透露，「目前恢復狀況大約已經有7到8成，不過有些角度的發力還是會有點疼痛感，希望屆時在小巨蛋比賽時，狀況就能完全康復。」

從去年的學弟，到今年必須扛起球隊「一哥」的衛冕重任，劉廷寬強調，「去年自己比較沒壓力，因為有學長們在，我就是開心打球，現在心態上必須更認真，不能再『飄飄的』了！」

松山高中將在本屆男子組4強戰交手另一支傳統勁旅能仁家商，至於另一個對戰組合則由南湖高中交手東泰高中。

▲HBL最終4強戰將於本周末在台北小巨蛋開打。（圖／高中體總提供）