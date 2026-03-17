運動雲

>

不再是「沒牙」！　松山主將劉廷寬裝好假牙預告HBL小巨蛋開懷笑

▲HBL最終4強戰將於本周末在台北小巨蛋開打，男子組衛冕軍松山高中、擁有雙星坐鎮的南湖高中。（圖／高中體總提供）

▲男子組衛冕軍松山高中有當家主將劉廷寬（綠衣左一）坐鎮。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

114學年度HBL高中籃球甲級聯賽將於本周末在台北小巨蛋點燃戰火，身為男子組衛冕軍的松山高中，陣中主力戰將劉廷寬先前在8強賽事不慎撞戴上排門牙，隨後又遭遇腳踝扭傷狀況，可說是禍不單行。不過劉廷寬17日在賽事宣誓記者會上透露，「已經裝了臨時假牙，8強因為門牙撞斷，都不敢講話，也不敢大笑，這次要把8強時沒笑的補回來。」

先前在8強戰，松山王牌戰將劉廷寬意外撞斷上排門牙，又遭遇左腳韌帶撕裂傷，可說是遭遇連番狀況，不過今日在4強記者會上，劉廷寬則是信心滿滿，預告將「滿血回歸」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉廷寬說，「打球就是要開心的笑，但是先前因為沒有牙齒都不敢大笑，這會影響到我的心情，因此就先裝了一個假的。」

「我會把8強最後階段沒有笑的地方，在小巨蛋給一次笑回來！」劉廷寬如此說道。

至於腳傷方面，劉廷寬則透露，「目前恢復狀況大約已經有7到8成，不過有些角度的發力還是會有點疼痛感，希望屆時在小巨蛋比賽時，狀況就能完全康復。」

從去年的學弟，到今年必須扛起球隊「一哥」的衛冕重任，劉廷寬強調，「去年自己比較沒壓力，因為有學長們在，我就是開心打球，現在心態上必須更認真，不能再『飄飄的』了！」

松山高中將在本屆男子組4強戰交手另一支傳統勁旅能仁家商，至於另一個對戰組合則由南湖高中交手東泰高中。

▲HBL最終4強戰將於本周末在台北小巨蛋開打，男子組衛冕軍松山高中、擁有雙星坐鎮的南湖高中。（圖／高中體總提供）

▲HBL最終4強戰將於本周末在台北小巨蛋開打。（圖／高中體總提供）

關鍵字： HBL小巨蛋劉廷寬松山台籃高中籃球聯賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

攻城獅全能戰將德魯　場均雙十數據笑擁單周MVP

攻城獅全能戰將德魯　場均雙十數據笑擁單周MVP

兩代選秀狀元對決！　「胖虎」威廉森轟27分助鵜鶘近12戰8勝

兩代選秀狀元對決！　「胖虎」威廉森轟27分助鵜鶘近12戰8勝

洋基「葉王」發威　葉惟捷生涯新高24分奪PLG單周MVP

洋基「葉王」發威　葉惟捷生涯新高24分奪PLG單周MVP

看一次少一次！詹皇、杜蘭特對決　唐西奇轟36分湖人強勢6連勝

看一次少一次！詹皇、杜蘭特對決　唐西奇轟36分湖人強勢6連勝

單場轟83分！阿德巴約奪東區單周MVP　西區最佳唐西奇拿下

單場轟83分！阿德巴約奪東區單周MVP　西區最佳唐西奇拿下

終於！波辛基斯轟30分終止勇士5連敗　巫師一哥楊恩又傳傷退

終於！波辛基斯轟30分終止勇士5連敗　巫師一哥楊恩又傳傷退

7人得分上雙！攻城獅單場轟113分　擊退海神穩住例行賽第4席位

7人得分上雙！攻城獅單場轟113分　擊退海神穩住例行賽第4席位

奇蹟！洋基工程隊史首度2連勝　狀元郎葉惟捷轟24分攻破勇士主場

奇蹟！洋基工程隊史首度2連勝　狀元郎葉惟捷轟24分攻破勇士主場

世界室內拔河錦標賽再傳捷報　台灣女子500公斤級完成金牌4連霸

世界室內拔河錦標賽再傳捷報　台灣女子500公斤級完成金牌4連霸

2月至今沒輸過！　忻沃克6記三分球轟出夢想家5連勝

2月至今沒輸過！　忻沃克6記三分球轟出夢想家5連勝

【這行好難不愛上客人】黃金獵犬搭計程車　狂親司機場面太失控XD

熱門新聞

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

道奇投手崩盤狂失24分　金慧成敲安雙得分表現穩定

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

WBC決戰美國　委內瑞拉派大聯盟94勝左投羅德里奎茲先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

2辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

3辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

4道奇投手狂失24分　金慧成敲安雙得分

5多、委確定前進奧運！台灣拚後續資格

最新新聞

1格里塞爾奪冠　高雄披黃綠衫

2松山拚2連霸　葉韋喬點名潘彥銘關鍵

3台灣對決！林安可對宋家豪敲安

4松山劉廷寬裝假牙　預告HBL4強戰燦笑

5王彥程飆6K無失分！韓媒點出回穩關鍵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

《穿著Prada的惡魔》夢幻合體　安海瑟薇當場遭女魔頭無視

朴珍榮80公斤需要減肥嗎？　主廚們：這樣會昏倒欸

《KPOP獵魔女團》奪原創歌曲　感言沒講完「遭強制中斷」

【誰給你的勇氣】闖派出所說沒事啊？他轉頭比中指下場慘囉

金鐘國罹怪病「平衡感出問題」　錄《RM》靠哈哈攙扶入場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366