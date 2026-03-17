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王彥程飆6K無失分！韓媒點出回穩關鍵　退場後還向教頭90度鞠躬

▲王彥程。（圖／SOOP直播）

▲王彥程。（圖／SOOP直播）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹台灣左投王彥程17日在官辦熱身賽對斗山熊先發，主投4.1局無失分，送出6次三振，繳出熱身賽第2場亮眼內容。韓媒《OSEN》也以「向金教頭90度鞠躬！台灣左投保送連發真的是天氣害的嗎？」為題報導，點出他在首戰控球不穩後，這場明顯回穩，重新拉高外界期待。

王彥程本月12日對三星獅的熱身賽初登板，3局就投出5次四死球，失掉3分，內容不算理想。不過韓華總教練金卿文當時仍選擇給予信任，認為熱身賽期間把問題提早暴露出來反而是好事。韓媒認為，相較前一戰較冷的天氣，這場在氣溫回升下，王彥程的投球內容確實有明顯改善。

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此役王彥程首局就先飆出1次三振，雖然被洋砲卡麥隆敲安，但仍順利守住不失分。2局上他先被姜勝昊敲出二壘安打，隨後連飆3K化解危機，其中滑球的壓制力尤其明顯。3局上再演出三上三下，狀況持續升溫。4局上雖然在2出局後投出保送、又出現觸身球，一度陷入危機，但他最後仍回穩三振，成功守住局面。

5局上，王彥程被吳明鎮敲安後，再抓下一個飛球出局，隨後在用球數來到78球時退場，將球交給後援投手接手。他此戰共被敲3安，另有2次四死球，最快球速148公里，以二縫線速球與滑球為主，搭配曲球、變速球，成功壓制斗山打線。

文中特別提到，王彥程帶著笑容走下投手丘後，逐一和隊友擊掌，回到休息區時還向金卿文教練恭敬鞠躬致意，留下深刻畫面。以10萬美元年薪加盟韓華、被視為亞洲外援市場焦點之一的他，如今已確定擠進先發輪值，接下來他能否把這股上升氣勢延續到正式賽季，也令人相當期待。

關鍵字： 王彥程韓華鷹熱身賽左投三振

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