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台日韓搶洛杉磯奧運門票　韓媒示警：至少1隊出局

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2028年洛杉磯奧運棒球項目共6隊參賽，地主美國已自動取得門票，而本屆經典賽美洲區兩張資格，已由多明尼加與委內瑞拉拿下，等於剩下的正式門票只剩3張。WBSC已公布後續資格賽制度，2027年世界12強賽將產生兩席，分別給「亞洲最佳球隊」與「歐洲或大洋洲最佳球隊」；最後一席，則要到2028年3月前的最終資格賽決定。

也因此，台灣、日本、韓國3支亞洲強隊，勢必得展開正面競爭。韓媒《體育朝鮮》就以「等等！韓國有可能無法打奧運！台日韓最少淘汰一隊」為題撰文，直指亞洲3強不可能全數安全上壘，因為世界12強賽只有亞洲第一能直接晉級，換句話說，至少會有1隊得被擠去打最終資格賽，甚至最糟可能只有1支亞洲球隊直接挺進洛杉磯。這樣的警訊，對中華隊同樣適用。

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《體育朝鮮》文中先點出，韓國雖然睽違17年再闖經典賽8強，但在8強賽遭多明尼加以0比10提前扣倒，已清楚感受到和美洲列強之間的差距；而多明尼加與委內瑞拉本屆又雙雙挺進4強，正式鎖定奧運席次。多明尼加將是隊史第3度參加奧運棒球賽，曾在東京奧運奪銅；委內瑞拉則是隊史首度闖進奧運棒球舞台。

對中華隊來說，最直接的晉級路徑其實很明確，就是在明年世界12強賽成為亞洲成績最好的球隊。只要中華隊壓過日本、韓國，就能直接拿下洛杉磯奧運資格；若做不到，就只能再去打2028年最終資格賽，與亞洲、歐洲、非洲及大洋洲代表爭最後1張門票。這也意味著，中華隊未來兩年不只得拚戰力整合，還得提前把奧運資格賽當成主線任務。

關鍵字： 奧運棒球亞洲資格賽中華隊日本韓國

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