兩代選秀狀元對決！　「胖虎」威廉森轟27分助鵜鶘近12戰8勝

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠17日踢館紐奧良鵜鶘主場，此戰也是同樣出身杜克大學的2019年選秀狀元「胖虎」威廉森（Zion Williamson）與本季新科選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）的前、後任狀元對決。最終威廉森轟下27分，加上鵜鶘全場6人得分達雙位數，最終129比111大勝獨行俠，鵜鶘收下近12戰內第8勝。

▲鵜鶘威廉森領軍擊敗學弟弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

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鵜鶘今日主場迎戰獨行俠來訪，身為杜克出身的學長、學弟狀元郎威廉森、弗拉格也在場上過招。此戰獨行俠由於多名主力因傷病狀況無法上陣，開賽就一路陷入挨打狀況，雖然馬歇爾（Naji Marshall）全場手感火燙，「旗子哥」弗拉格也有穩健發揮，但鵜鶘此戰團隊火力平均，開賽就一路取得領先優勢，最終18分之差在主場強勢奪勝。

此戰鵜鶘全場共6人得分達雙位數，「胖虎」威廉森僅用29分鐘不到，就13投11中拿下27分、4籃板，貝伊（Saddiq Bey）則有23分進帳，成為贏球要角。

獨行俠方面，馬歇爾面對前東家轟下32分、8籃板、7助攻，弗拉格則是21分、7籃板、8助攻、2抄截，華盛頓（P.J. Washington）18分、7籃板、2助攻。

值得一提的是，此戰獨行俠輸球、鵜鶘贏球後，兩隊戰績變成同為23勝46敗，但獨行俠排名還落居下風，排名西區第13位，對於「坦克」擺爛，爭取更有利選秀權，在聯盟尚未正式公告是否變更選秀順位取得方式情況下，確實在爭取高順位機率上，已經佔得上風。

▲獨行俠弗拉格此戰無力幫助球隊取勝。（圖／達志影像／美聯社）